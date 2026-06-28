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وزيرة التضامن تتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية بمارينا

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وزيرة التضامن تتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية بمارينا

وزيرة التضامن تتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية بمارينا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 01:24 مساءً -  

تلقت الدكتورة مايا مرسي ، وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من  رامي عباس،  استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض بشأن الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" في منطقة مارينا 4 بالساحل الشمالي بداية من الأول من يوليو ويستمر حتي 31 أغسطس المقبل.

 

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة ما يزيد على 450 عارضا وعارضة، ويهدف المعرض إلى تمكين الحرفيين ودعم الأسر المنتجة، فضلا عن إحداث نقلة نوعية في واقع الأسر المنتجة، من خلال تبني نهج التمكين الاقتصادي المستدام لبناء منظومة اقتصادية متكاملة تضمن دمج الحرفيين في الأسواق التنافسية، وتعزيز استقلالهم المالي.

 

ويعرض المشاركون في المعرض المنتجات اليدوية المحلية التي تحكي قصص التراث المصري، وهي عبارة عن السجاد والكليم، والزجاج الملون والمعشق، ومنتجات الخوص، والمفروشات والملابس القطنية، والاكسسوار والفضة، والمنتجات الخشبية والنحاسية، والجلود، والعطور، وغيرها من المنتجات التراثية صديقة البيئة والمنتجات متناهية الصغر من الأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية ومشروع مستورة الممول من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

 

كما يشهد المعرض العديد من الخدمات التي تناسب أجواء الساحل الشمالي والمصيف، وسيتم توفير كافة وسائل الشراء للسادة الزوار من ماكينات صرف آلي، فضلا عن توفير خدمة الإنترنت المجاني داخل المعرض للعارضين والزوار.

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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