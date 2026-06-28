وزير الخارجية يفتتح المائدة المستديرة الأولى لمبادرة الأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي والتنمية البشرية بجامعة الأزهر

وزير الخارجية يفتتح المائدة المستديرة الأولى لمبادرة الأمم المتحدة حول الذكاء الاصطناعي والتنمية البشرية بجامعة الأزهر

وزير التخطيط يبحث مع نائب رئيس «أفريكسيم بنك» دعم الشركات الناشئة وتعزيز جهود التنمية الشاملة

وزير التخطيط يبحث مع نائب رئيس «أفريكسيم بنك» دعم الشركات الناشئة وتعزيز جهود التنمية الشاملة

وزير الري يتابع موقف غرق أحد الصنادل بمنطقة ميناء السد العالي شرق ببحيرة ناصر

وزير الري يتابع موقف غرق أحد الصنادل بمنطقة ميناء السد العالي شرق ببحيرة ناصر

وزيرة التضامن تتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية بمارينا

وزيرة التضامن تتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية بمارينا

وزير الري يتابع أنشطة مركز التدريب الإقليمي ويؤكد: بناء القدرات ركيزة أساسية لتنفيذ الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0

وزير الري يتابع أنشطة مركز التدريب الإقليمي ويؤكد: بناء القدرات ركيزة أساسية لتنفيذ الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

مصر تدين الاعتداءات على دولتي الكويت والبحرين وتعرب عن تضامنها الكامل معهما

مصر تدين الاعتداءات على دولتي الكويت والبحرين وتعرب عن تضامنها الكامل معهما

مد غزة بـ4318 طنًا من المساعدات الإنسانية ضمن قافلة زاد العزة الـ222

مد غزة بـ4318 طنًا من المساعدات الإنسانية ضمن قافلة زاد العزة الـ222

مصر تدين الاعتداءات على دولتي الكويت والبحرين وتعرب...

مصر تدين الاعتداءات على دولتي الكويت والبحرين وتعرب...

الكويت تدين بشدة الاعتداء الإيراني المسير على البحرين:...

الكويت تدين بشدة الاعتداء الإيراني المسير على البحرين:...

الرئيسية أخبار مصرية

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 01:24 مساءً - بعث الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو 2026، جاء فيها

 

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

 

يسعدني أن أتقدم إلى سيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، بعدما جسدت وحدة وتلاحم الشعب المصري مع قواته المسلحة الباسلة، دفاعًا عن هوية الدولة، وحفاظًا على مقدراتها، واستعادةً لمسارها الوطني.

 

وتبقى هذه المناسبة الوطنية الخالدة شاهدًا على قوة الإرادة المصرية ووحدة الصف، ودليلًا على قدرة الوطن على تجاوز التحديات والانطلاق بثبات نحو البناء والتنمية والاستقرار. كما نستحضر في هذه الذكرى ما تحقق من إنجازات وطنية ومشروعات قومية كبرى أسهمت في تعزيز مكانة مصر وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة تحت قيادتكم الحكيمة.

 

وإذ نحتفل بهذه المناسبة العزيزة، فإن رجال القوات المسلحة يجددون لسيادتكم وللشعب المصري العظيم العهد على مواصلة أداء رسالتهم الوطنية بكل إخلاص وتفانٍ، دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، وصونًا لمقدساته، متمسكين بالقيم والمبادئ الراسخة التي تميز العسكرية المصرية العريقة.

 

حفظكم الله، وسدد على طريق الخير خطاكم، وأدام على مصر وشعبها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

 

كما بعث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة إلى السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

أخبار ذات صلة

0 تعليق