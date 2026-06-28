القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 01:24 مساءً - بعث الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو 2026، جاء فيها

السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدني أن أتقدم إلى سيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، بعدما جسدت وحدة وتلاحم الشعب المصري مع قواته المسلحة الباسلة، دفاعًا عن هوية الدولة، وحفاظًا على مقدراتها، واستعادةً لمسارها الوطني.

وتبقى هذه المناسبة الوطنية الخالدة شاهدًا على قوة الإرادة المصرية ووحدة الصف، ودليلًا على قدرة الوطن على تجاوز التحديات والانطلاق بثبات نحو البناء والتنمية والاستقرار. كما نستحضر في هذه الذكرى ما تحقق من إنجازات وطنية ومشروعات قومية كبرى أسهمت في تعزيز مكانة مصر وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة تحت قيادتكم الحكيمة.

وإذ نحتفل بهذه المناسبة العزيزة، فإن رجال القوات المسلحة يجددون لسيادتكم وللشعب المصري العظيم العهد على مواصلة أداء رسالتهم الوطنية بكل إخلاص وتفانٍ، دفاعًا عن أمن الوطن واستقراره، وصونًا لمقدساته، متمسكين بالقيم والمبادئ الراسخة التي تميز العسكرية المصرية العريقة.

حفظكم الله، وسدد على طريق الخير خطاكم، وأدام على مصر وشعبها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.

كما بعث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة إلى السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو.