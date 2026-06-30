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الرئيس السيسي يمنح وسام الجمهورية لقيادات قضائية سابقة ويشدد على ترسيخ دولة القانون

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الرئيس السيسي يمنح وسام الجمهورية لقيادات قضائية سابقة ويشدد على ترسيخ دولة القانون

الرئيس السيسي يمنح وسام الجمهورية لقيادات قضائية سابقة ويشدد على ترسيخ دولة القانون

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 01:24 مساءً - أعلن السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد الغايش، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار محمد أحمد خليل الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، تقديرًا لما قدموه من جهود مخلصة وإسهامات بارزة في خدمة الوطن، وإعلاء قيم العدالة، والإسهام في تطوير المنظومة القضائية المصرية.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل رؤساء الهيئات القضائية الجدد، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم الوطنية، ومؤكدًا ثقته في قدرتهم على مواصلة ترسيخ دولة القانون، وتعزيز مبادئ العدل والمساواة، بما يدعم مسيرة العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.

 

وأكد الرئيس أن الدولة المصرية تضع دعم استقلال القضاء على رأس أولوياتها، مشددًا على التزام جميع مؤسسات الدولة بإنفاذ القانون وترسيخ قيم الحق والعدالة، باعتبارها من الركائز الأساسية للدولة المصرية الحديثة في إطار الجمهورية الجديدة.

 

كما أشاد الرئيس بالدور الوطني الذي تضطلع به المؤسسات والهيئات القضائية في حماية المال العام وصون ممتلكات الدولة، والتصدي للفساد والإرهاب، وحماية الحقوق والحريات والممتلكات، مشيرًا إلى ما شهدته منظومة العدالة من تطور ملحوظ في سرعة الفصل في القضايا، وتحديث آليات التقاضي، إلى جانب تعزيز مكانة القضاء، وتمكين المرأة المصرية من تولي المناصب القضائية، بما يعكس مسيرة التطوير المستمرة التي تشهدها المنظومة القضائية.

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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