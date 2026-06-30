الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو: إرادة المصريين استعادت هوية الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 01:24 مساءً - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه الثورة جسدت إرادة المصريين في الحفاظ على هوية الدولة المصرية واستعادة مسارها الصحيح نحو المستقبل.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية: "في ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، أتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم."

وأضاف: "هذه الثورة التي جسدت إرادة المصريين للحفاظ على هوية الدولة المصرية واستعادة مسارها الصحيح نحو المستقبل في ملحمة وطنية خالدة، وستظل هذه الثورة على الدوام رمزًا لوحدة المصريين، وقدرتهم على مواجهة التحديات، وعزمهم على بناء دولة قوية عصرية."

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "ونجدد العهد لشعبنا الوفي بأننا ماضون في مسيرة البناء والحفاظ على ثوابت الوطن وتعزيز قدراته، لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم في ظل الجمهورية الجديدة لمصرنا العزيزة."