انت الان تتابع خبر معلومة بمليون ريال .. إليك الأسباب الصادمة لانتشار النمل والصراصير وحشرة البق الفراش بكثرة في المنازل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من ربات المنازل يعانون نتيجة ظهور النم ويقومون بعمل أكثر من وسيلة وطريقة للتخلص منهم ابرزها المحافظة على نظافة البيت والتخلص من الفتات، ولكن قد لاتكون هذه هي الأسباب التي أدت لظهوره حيث أن تواجد النمل في المنزل يعتمد على عدد من الاسباب أمور سوف نقوم بذكرها لكم من خلال المقال الأتي.

والجدير بالذكر أن النمل موجود في كلّ مكان على سطح الأرض، باستثناء أنتاركتيكا وبعض الجزر النائية والأن إليكم

أسباب وجود النمل في البيت :-

إنّ كثرة النمل في البيت لا يعني عدم النظافة، ولكن قد يرجع السبب إلى أمورٍ أخرى. منها أن يكون البناءُ قديماً. أو كثرة المنافذ، ووجود التشققات داخل الأرض والجدران، ممّا يعطيه الفرصة لبناء المستعمرة الخاصّة به، حيث تبدأ بالتوسع والانتشار، حتى تصبح أزمةً كبيرة في البيت، ويصبح التخلص منها أمراً ضرورياً. كما يمكن أن يكون وجود الأطفال في البيت من أسباب تكاثره؛ وذلك بسبب الفتات والطعام الذي ينثرونه على الأرض.

طرق التخلّص من النمل في البيت

-استعمال الخلّ الأبيض، وهذا يجعل النمل يهرب من البيت بسرعة؛ وذلك بسبب رائحته القويّة، ويمكن خلط الخلّ مع الماء ورشه في أماكن تواجده.

-استعمال الديتول أثناء تنظيف البيت، وزيادة كميته في المناطق التي يكثر تواجد النمل فيها. مع ضرورة تكرار العمليّة بشكلٍ يوميّ ومستمرٍ للقضاء عليه نهائياً.

-سدّ الفتحات التي يدخل ويخرج منها النمل بواسطة قطعٍ صغيرةٍ من الصابون، وتفقد المكان من وقت لآخر كلّما ذاب الصابون.

-استعمال الكاز مرة على الأقلّ خلال أسبوع في تنظيف المنزل، مع ضرورة الانتباه إلى عدم وجود الصغار بالمنزل عند استخدامه وتهوية المكان جيداً بعدها.

-استخدام قشر الخيار في مناطق وجود النمل، و هذه من الوسائل الآمنة والنافعة جداً، حيث إنّه مع الاستعمال المتكرّر لهذه الطريقة سيختفي النمل من البيت.

-استعمال النعناع؛ وذلك لرائحته القويّة، بحيث يعطّل حاسّة الشمّ عنده.

-إحضار المواد الموجودة في الأسواق للقضاء على النمل بشكلٍ نهائيّ. و هي عبارة عن علبة تحتوي على الغذاء الخاصّ بالملكات، حيث يتم تركه بجانب المنطقة التي يخرج ويدخل منها النمل، حيث تجذب هذه المادة النملات العاملات وعندما ترجع حاملة معها هذا الغذاء إلى الخلية تتناوله الملكة وهنا تتحول المادة إلى سُمّ، وبهذا تموت الملكة وبعد فترة قصيرة تموت باقي النملات. لأنّ عمره قصير ولا يوجد أي وسيلة للتكاثر. وهنا يجب الانتباه إلى ضرورة إبعاد هذه المادة عن الأطفال، وعن الماء.

-التركيز على تنظيف المنزل من فتات الطعام الذي يعتبر السبب الرئيسيّ لجذب النمل.

-استعمال القرفة، حيث إنّه لا يحب التواجد في مكان توجد فيه رائحة القرفة، فهي تحتوي على زيوتٍ تطرد الحشرات.