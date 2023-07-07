انت الأن تتابع خبر نوكيا تذهل الجميع بإطلاقها هاتف محمول قوية Nokia G42 بمواصفات دمرت سامسونج جالكسي وآيفون وسعر “مغري”والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شركة نوكيا كشفت النقاب عن اقوى هاتف لها اسمته Nokia G42 لسنة 2023، حيث يتميز بشاشة IPS LCD، ومعالج قوي لديه القدرة على تشغيل ألعاب ثقيلة.

ولا تزال نوكيا تواصل سلسلة إبداعها المرموقة في عالم التكنولوجيا، مشيرة إلى أن Nokia من أفضل منتجي أجهزة Android وتتنافس بشدة مع باقي شركات تصنيع الهواتف الذكية، وفي السطور التالية سنوافيكم بميزات واسعار هذا الهاتف

مواصفات هاتف Nokia G42

الشاشة:

نوع الشاشة IPS LCD

حجم الشاشة 6.56 بوصة

دقة الشاشة 1612 × 720 بكسل

كثافة البكسلات 269 بكسل

معدل التحديث 90 هرتز

طبقة الحماية زجاج غوريلا جلاس 3

المعالج:

المعالج Qualcomm Snapdragon 480 Plus

دقة التصنيع 8 نانومتر

المعالج ثماني النواة

نظام التشغيل أندرويد 13

المعالج الرسومي Adreno 619

الرامات 4_ 6 جيجا رام

الذاكر الداخلية 128 جيجابايت

الذاكرة الخارجية

يدعم

الكاميرات:

الكاميرا الخلفية ثلاثية الأولى تعمل بدقة 50 ميجا بكسل

الكاميرا الثانية تعمل بدقة 2 ميجا بكسل

الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 2 ميجا بكسل

الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 8 ميجا بكسل

البطارية:

نوع البطارية ليثيوم يو

السعة 5000 ملي أمبير

قابلية الإزالة غير قابلة للإزالة

الشحن السريع 20 واط

سعر الهاتف:

سعر الهاتف بالدولار 250 دولار أمريكي

سعر الهاتف في مصر 7725 جنيه مصري

سعر الهاتف في السعودية 937.5 ريال سعودي

أخبرونا في خاتة التعليقات الموجودة أسفل المقال:

ما رأيكم في مواصفات الهاتف الجديد بالنسبة لسعره؟

هل أنتم من محبي إقتناء هواتف نوكيا أم سامسونج؟