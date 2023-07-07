انت الأن تتابع خبر نوكيا تذهل الجميع بإطلاقها هاتف محمول قوية Nokia G42 بمواصفات دمرت سامسونج جالكسي وآيفون وسعر “مغري”والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شركة نوكيا كشفت النقاب عن اقوى هاتف لها اسمته Nokia G42 لسنة 2023، حيث يتميز بشاشة IPS LCD، ومعالج قوي لديه القدرة على تشغيل ألعاب ثقيلة.
ولا تزال نوكيا تواصل سلسلة إبداعها المرموقة في عالم التكنولوجيا، مشيرة إلى أن Nokia من أفضل منتجي أجهزة Android وتتنافس بشدة مع باقي شركات تصنيع الهواتف الذكية، وفي السطور التالية سنوافيكم بميزات واسعار هذا الهاتف
مواصفات هاتف Nokia G42
الشاشة:
نوع الشاشة IPS LCD
حجم الشاشة 6.56 بوصة
دقة الشاشة 1612 × 720 بكسل
كثافة البكسلات 269 بكسل
معدل التحديث 90 هرتز
طبقة الحماية زجاج غوريلا جلاس 3
المعالج:
المعالج Qualcomm Snapdragon 480 Plus
دقة التصنيع 8 نانومتر
المعالج ثماني النواة
نظام التشغيل أندرويد 13
المعالج الرسومي Adreno 619
الرامات 4_ 6 جيجا رام
الذاكر الداخلية 128 جيجابايت
الذاكرة الخارجية
يدعم
الكاميرات:
الكاميرا الخلفية ثلاثية الأولى تعمل بدقة 50 ميجا بكسل
الكاميرا الثانية تعمل بدقة 2 ميجا بكسل
الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 2 ميجا بكسل
الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 8 ميجا بكسل
البطارية:
نوع البطارية ليثيوم يو
السعة 5000 ملي أمبير
قابلية الإزالة غير قابلة للإزالة
الشحن السريع 20 واط
سعر الهاتف:
سعر الهاتف بالدولار 250 دولار أمريكي
سعر الهاتف في مصر 7725 جنيه مصري
سعر الهاتف في السعودية 937.5 ريال سعودي
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ما رأيكم في مواصفات الهاتف الجديد بالنسبة لسعره؟
هل أنتم من محبي إقتناء هواتف نوكيا أم سامسونج؟