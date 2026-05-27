وسط أجواء من البهجة.. إقبال حاشد على ساحات الصلاة والمساجد بجميع مراكز شمال سيناء (صور)

وسط أجواء من البهجة.. إقبال حاشد على ساحات الصلاة والمساجد بجميع مراكز شمال سيناء (صور)

وسط أجواء من البهجة.. إقبال حاشد على ساحات الصلاة والمساجد بجميع مراكز شمال سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 12:30 مساءً -  

شهدت الساحات والمساجد الكبرى المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مراكز محافظة شمال سيناء ، الأربعاء، إقبالًا كثيفًا من جموع المصلين،  في مشهد عمّت فيه أجواء الفرحة والسكينة، وتعالت تكبيرات العيد في الساحات والمساجد، وسط تنظيم متميز ومتابعة ميدانية متواصلة من غرفة العمليات المركزية بمديرية أوقاف شمال سيناء ولجانها بالإدارات الفرعية

 

 

 

وقد توافد الآلاف من أبناء محافظة شمال سيناء على الساحات والمساجد التي أعدتها مديرية أوقاف شمال سيناء لصلاة العيد على مستوى جميع مراكز محافظة شمال سيناء، حيث انتظمت الشعائر في أجواء يسودها الهدوء والانضباط بفضل الاستعدادات المسبقة، والتعاون الوثيق بين الأئمة والعاملين بالمساجد والجهات التنفيذية، بما أسهم في خروج صلاة العيد بصورة حضارية تليق بجلال المناسبة ومكانة بيوت الله عز وجل. 

 

وامتلأت الساحات بالمصلين من مختلف الفئات العمرية ممن حرصوا على الحضور المبكر وأداء الصلاة في أجواء إيمانية مفعمة بالبهجة، فيما تبادل المواطنون التهاني عقب الصلاة، والتقطت الأسر والأطفال الصور التذكارية ابتهاجًا بعيد الأضحى المبارك، وشهد كثير من الساحات والمساجد احتفالات بإطلاق البالونات وتوزيع الحلوى والألعاب. 

 

كما حرص الأئمة والخطباء في خطبة العيد على تأكيد القيم الإيمانية والإنسانية التي يجسدها عيد الأضحى المبارك، والدعوة إلى التراحم والتكافل وصلة الأرحام، وإدخال السرور على الأسر والأطفال، بما يعزز قيم المودة والاستقرار المجتمعي. 

 

  

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

