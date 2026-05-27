الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 11:18 صباحاً - تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يُعيده علينا جميعًا بالخير واليُمن والبركات، وأن تظل بلادنا آمنة مستقرة تسودها قيم السلام والمحبة والتعاون على البر والتقوى .كل عام وأنتم بخير".

الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى