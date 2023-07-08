انت الأن تتابع خبر طريقة عمل المسقعة على أصولها بأقل التكاليف.. ليذيذة وميتشبعش منها والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد طريقة عمل المسقعة من الأكلات الشعبية التي يعشقها ويميل لتناولها عدد كبير من الأشخاص بمختلف الأعمار، كما أنها من الأكلات الاقتصادية التي يمكن أن تقومي بتحضيرها بأقل وأبسط التكاليف، إلى جانب سهولة وسرعة تحضيرها، فلن تحتاجي للكثير من الوقت أو الجهد أثناء التحضير، ومن هنا قررنا أن نقوم اليوم بتقديم لكم طريقة عمل المسقعة على أصولها بأسهل وأبسط الخطوات.
طريقة عمل المسقعة على أصولها
مكونات عمل المسقعة
- أربع حبات من الباذنجان.
- أربع حبات من الفلفل الحار.
- حبة كبيرة من البصل.
- ثلاث حبات من الطماطم.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- عصير ليمونة كاملة.
- ملح حسب المذاق.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
طريقة عمل المسقعة على البوتجاز بالخطوات
تتميز طريقة عمل المسقعة بسهولة وسرعة تحضيرها، كما أنها تتميز بمذاقها الرائع الذي يعشقه الكبار والصغار، ولكن الوصول لهذا المذاق يحتاج أن تتبعي الخطوات البسيطة التالية:
- في البداية يجب أن تقومي بإحضار الباذنجان وتقطيعه إلى مكعبات صغيرة الحجم، ثم قومي بإحضار الفلفل وتقطيعه أيضًا إلى مكعبات صغيرة الحجم، ثم اتركيهم جانبًا لحين الحاجة لهم.
- يجب الآن أن تقومي بتقطيع البصل إلى مكعبات صغيرة، ومن بعدها قومي بفرم الثوم فرمًا ناعمًا، ثم قومي برفع مقلاة على النار وإضافة لها الزيت ويترك حتى يسخن.
- يمكنك الآن إضافة البصل إلى الزيت وتشويحه في الزيت جيدًا حتى يصبح شفاف اللون، ثم قومي بإضافة له الثوم والطماطم وتشويحهم مع بعضهم جيدًا لمدة خمس دقائق تقريبًا، حتى يصبح قوام الطماطم طريًا.
- في ذلك الوقت قومي بإضافة مكعبات الباذنجان والفلفل الحار، ثم قومي بتقليب كافة هذه المكونات مع بعضها بشكل مستمر حتى يصبح قوام الفلفل والباذنجان طريًا، ويصبح لونهم بني فاتح.
- في ذلك الوقت يجب أن تقومي بإضافة الملح والفلفل الأسود مع ضرورة تقليب كافة هذه المكونات مع بعضها جيدًا، ثم قومي بإضافة لهم عصير الليمون مع عودة التقليب مجددًا، ثم قومي بتقديمها والاستمتاع بمذاقها الذي لا يقاوم.
-