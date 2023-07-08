انت الأن تتابع خبر طريقة عمل المسقعة على أصولها بأقل التكاليف.. ليذيذة وميتشبعش منها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد طريقة عمل المسقعة من الأكلات الشعبية التي يعشقها ويميل لتناولها عدد كبير من الأشخاص بمختلف الأعمار، كما أنها من الأكلات الاقتصادية التي يمكن أن تقومي بتحضيرها بأقل وأبسط التكاليف، إلى جانب سهولة وسرعة تحضيرها، فلن تحتاجي للكثير من الوقت أو الجهد أثناء التحضير، ومن هنا قررنا أن نقوم اليوم بتقديم لكم طريقة عمل المسقعة على أصولها بأسهل وأبسط الخطوات.

طريقة عمل المسقعة على أصولها

مكونات عمل المسقعة

أربع حبات من الباذنجان. أربع حبات من الفلفل الحار. حبة كبيرة من البصل. ثلاث حبات من الطماطم. ثلاث فصوص من الثوم. عصير ليمونة كاملة. ملح حسب المذاق. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ربع كوب من زيت الزيتون.

طريقة عمل المسقعة على البوتجاز بالخطوات

تتميز طريقة عمل المسقعة بسهولة وسرعة تحضيرها، كما أنها تتميز بمذاقها الرائع الذي يعشقه الكبار والصغار، ولكن الوصول لهذا المذاق يحتاج أن تتبعي الخطوات البسيطة التالية: