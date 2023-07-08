انت الأن تتابع خبر طريقة عمل الفول النابت بالخطوات.. صحي ومفيد وطعمه لا يقاوم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد طريقة عمل الفول النابت من الأكلات الصحية المفيدة التي ينصح بتناولها الكثير من الأطباء، وهذا يرجع لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة والضرورية، كما أنه يعتبر بروتين نباتي لذيذ ومفيد جدًا لصحة الإنسان، وعلى الرغم من ذلك لا يعلمه الكثير من الأشخاص، ولا تعلم الكثير من ربات البيوت طريقة تحضيره، خاصة حديثي الزواج، ومن هنا قررنا أن نقوم اليوم بتقديم لكم طريقة عمل الفول النابت بالخطوات.
طريقة عمل الفول النابت بالصور
مكونات عمل الفول النابت
- كوب من الفول النابت.
- ماء.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
طريقة عمل الفول النابت نجلاء الشرشابي
على الرغم من سهولة وسرعة عمل الفول النابت، ولكنه من الضروري أن تتبعي هذه الخطوات البسيطة لضمان الحصول على مذاقه اللذيذ وفوائده العديدة:
- ففي البداية يجب أن تقومي بغسل الفول النابت جيدًا جدًا، حتى تتخلصي من أي شوائب موجودة به، ثم قومي بوضعه في وعاء مناسب وإضافة له مقدار مناسب من الماء، على أن يغمره الماء تمامًا.
- من الضروري أن يترك الفول النابت منقوع في هذا المقدار من الماء لمدة ليلة كاملة، ولهذا يفضل أن يحفظ في الثلاجة حتى لا يتعرض للتلف، وفي اليوم التالي قومي بتصفيته وشطفه شطفة أخيرة، ثم قومي بإضافة له مقدار من الماء النظيف.
- يرفع الآن الفول النابت على النار حتى يبدأ في الغليان، وفي ذلك الوقت يجب أن تقومي بإضافة له الملح والفلفل الأسود وتقليب هذه المكونات مع بعضها جيدًا.
- هنا يجب أن تقومي بتهدئة النار وترك الفول النابت على النار لمدة نصف ساعة تقريبًا، حتى ينضج ويصبح طريًا، ثم قومي برفعه عن النار ويترك جانبًا حتى يهدأ قليلاً.
- ثم قومي بتقديمه مع إضافة له عصير الليمون والكمون، كما يمكن أن تقومي بإضافة له أيضًا الثوم المفروم أو الزعتر، وذلك للحصول على مذاق رائع لا يمكن أن يقاوم.