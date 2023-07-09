انت الأن تتابع خبر أغرب إختبار شخصية يكشف هل تحبين علاقة الحب الدائمة أم القصيرة عبر خطوط شكل يدك في الصورة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العديد من خبراء ومتخصصي علم النفس أكدوا على أن خطوط اليد يمكنها ان تدل على الكثير من شخصية الإنسان، لهذا السبب قررنا ان نقدم لكم اقوى اختبار شخصية تم عرضهاا في أحدي المواقع الأمريكية.

وهذا الاختبار لاقى رواجا من غددع من القراء وكشفوا أن النتائج كانت مذهلة بالنسبة لهم، فهيا بنا جرب خوض هذا الاختبار واكتشف اسرارك الدفينة

اختبار يكشف أسرار شخصيتك

معنا اليوم رسم توضيحي يحتوي على رسمة يد بأشكال مختلفة، كل واحدة تعبر عن شخصية صاحبها بسمات لم يكن يعلمها من قبل، و هذا الاختبار سوف يساعدك على اكتشف شخصيتك.

لذلك كل ما عليك هو تحديد أختيار واحد من بين الاختيارات الثلاثة الموجودة في الصور، ويجب أن تحدد الإجابة الصحيحة لشكل يدك، حتى تحصل على النتيجة الصحيحة.

اليد الأولى

إذا كان أختيارك هو الصورة اليد الأولى، فأنت شخص يعرف جيدًا التعبير عن ما بداخله وما يشعر به.

إنهم بحاجة إلى اتصال جسدي، بالإضافة إلى أنه يدل على وجود بعض مشكلات التعلق، حيث يحاولون دائمًا كسب ود المقربين منهم.

يعانون من بعض مشكلات الغيرة، وهم يضعون قلوبهم قبل التفكير بالعقل.

اليد الثانية

إذا كان خط القلب منخفضًا قليلا كالصورة الثانية، فأنت شخص غير ملتزم للغاية.

كما أنك شخص غزلي يحب التنقل من قصة حب إلى أخرى ولا يحب التقيد حتى لا تتعمق علاقتك، أهم شيء لديك أن تكون في علاقة حب بشكل مستمر.

اليد الثالثة

إذا كان خط اليد منحني فأن شخصيتك قوية جدًا ونشيطة للغاية، تحب الحياة والعيش بدون قيود ولا روتين.

حبك مثل الجبل دائمًا ما يشهد تقلبات في التعبير عن مشاعرك، ويعتبر هذا السبب في أنك تبحث بشكل مستمر على أن تكون مع شخص آخر وترغب في الانفصال كل فترة.