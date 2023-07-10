انت الأن تتابع خبر مكون سحري لن يخطر على بالك لتنظيف عيون البوتاجاز وازالة الدهون والحروق الصعبة بدون تعب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتاج عيون البوتاجاز بشكل دائم إلى التنظيف المستمر، وذلك لأجل تجنب المشكلات، التي تؤدي إلى الهلاك فيما بعد، فمن الممكن أن يؤدي تساقط بقايا الطعام على العيون عند الطبخ إلى انسداد مجرى الغاز، حيث أن إنسداد العيون يسبب نقص كفاءة النار عند التسوية.

لهذا السبب من الضروري التنظيف الدوري العيون البوتاجاز من حين لأخر تجنبا للكثير من المشكلات، لذلك عرضنا لكم في هذا المقال التالي بطريقة جبارة في تنظيف عيون البوتاجاز من دون أي مجهود.

مكونات تنظيف عيون البوتاجاز ببيكربونات الصوديوم

تعتبر تلك الطريقة من أكثر الطرق الفعالة التي من الممكن الاعتماد عليها بشكل رئيسي في تنظيف عيون البوتاجاز، وذلك لأنها تتضمن عدد المكونات المتوفرة في كل منزل والموجودة في متناول الجميع، بالإضافة إلى أن عملية التنظيف تتم من دون إحداث أي مجهود كبير، فقط عليك متابعة الخطوات:

المكونات

ملعقة واحدة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

كوب واحد فقط من الخل الأبيض.

مقدار مناسب من صابون الأطباق السائل.

لتر واحد من الماء المغلي.

كرة مناسبة من السلك الخشن.

طريقة تنظيف عيون البوتاجاز

البوتاجاز يعتبر من اهم الاجهزة التي توجد في المنزل ويتم استخدامه أكثر من مرة خلال اليوم الواحد، وهذا ما يجعله دائمًا معرض للأتساخ وخاصًة عيون البوتاجاز، وهذا ما يجعله لا يكون قادر على العمل بالكفاءة المطلوبة كما انه يعطي شكل غير مرغوب فيه، لذلك حتى يتم التخلص من اتساخ البوتاجاز والدهون المتراكمة به أو بقع الحروق يمكن ذلك بكل سهولة باستخدام بعض الوصفات المنزلية البسيطة التي يمكن تطبيقها في أي وقت وهي ما سوف نستعرضها لكم الان.

في البداية نقوم بإحضار وعاء عميق مناسب الحجم.

بعد ذلك نقوم باضافة الماء الساخن، وكذلك نضيف كلًا من الخل الأبيض وبيكربونات الصوديوم.

ثم نقوم بوضع كافة عيون البوتاجاز في ذلك الخليط.

تترك العيون منقوعة في هذا الخليط لمدة لا تقل عن ربع ساعة، ومن الأفضل تركها منقوعة لمدة أطول.

بعد ذلك، يتم تخفيف صابون الأطباق السائل بمقدار بسيط من الماء، ثم نعصر عليه عصير ليمون طازج.

وبعدها يتم غمس السلك الخشن في ذلك الخليط،

ثم نفرك عيون البوتاجاز باستخدام السلك الخشن.

وعند عملية الفرك ستلاحظين مدى سهولة انتزاع الاتساخات من العيون وعودة اللمعان إليها من جديد.

بعد ذلك يتم شطف العيون تحت الماء الجاري بشكل جيد.

ويفضل تسليك العيون باستخدام خلة الأسنان أو باستخدام دبوس صغير في حالة وجود أشياء عالقة بها أو أي اتساخات عالقة بها.

بعد ذلك تترك العيون على جانب حتى تصفي كمية الماء الموجودة بها.

ثم نستخدم قماشة نظيفة في تجفيف العيون بشكل جيد، ثم نعيد تركيبها مرة أخرى إلى مكانها.

ويفضل تكرار تلك الوصفة على الأقل مرة واحدة من كل شهر تجنبًا لإحداث العديد من المشكلات، ومن الأفضل أن يتم تنظيف العيون بشكل فوري بعيدًا عن استخدام أي طرق ووصفات عميقة في التنظيف.