طريقة تخليل الزيتون الأسود.. وصفات طبخ سهلة

انت الأن تتابع خبر طريقة تخليل الزيتون الأسود.. وصفات طبخ سهله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد طريقة تخليل الزيتون الأسود في المنزل من أبرز الأشياء الذي تريد أن تعرفها جميع السيدات بشكل مستمر، حيث أنه من المقبلات الهامة التي توضع بجانب الكثير من الأكلات الرئيسية، وهو مفيد كثيراً لأنه يقوى صحة القلب والأوعية الدموية ويخفض نسبة الكوليسترول في الدم ويمنع الإصابة بأمراض القلب.

مكونات تخليل الزيتون الأسود

وتريد كل السيدات معرفة مكونات تخليل الزيتون الأسود في المنزل، وذلك لتحضيره في المنزل بالطريقة الصحيحة بدلاً من شرائه من جميع المحلات والمصانع، وهذه المكونات هي:

ثلاثة كيلو من الزيتون الأسود.

زيت نباتي أو زيت زيتون حسب الرغبة.

ثلاث أكواب كبيرة من الخل الأببض.

واحد كيلو ملح خشن.

طريقة تخليل الزيتون الأسود

ونحرص على تقديم طريقة تخليل الزيتون الأسود في البيت لمنع شرائه من المصانع والمحلات، وذلك لأنه من أشهي المقبلات التي توضع بجانب الكثير من الأطباق الرئيسية التي يريدها الجميع، ولعمله يتم السير على الخطوات الآتية:

احضري إناء بحجم كبير وضعيه على النار وفيه كمية كبيرة من الماء تتناسب مع الزيتون واتركيها لتغلي.

وضعي الزيتون الأسود في الماء المغلي لمدة خمس دقائق ثم صفيه من الماء بشكل جيد.

وفرطي الزيتون الأسود واتركيه إلى أن يجف تماماً ويقلب من فترة إلى فترة أخرى إلى أن يجف.

وضعي في الإناء المخصص للتخليل الزيتون الأسود وعليه الملح الخشن وقلبيهم بشكل جيد حتى يتداخلوا مع بعضهم البعض.

وضيفي لهم كمية الماء حتى تغطيه وبعدها خطي الأناء الخاص بالتخليل جيداً واتركيه لمدة 7 أيام كاملة.

وبعد مرور أسبوع صفي الزيتون من المحاء وضعي عليه الملح من جديد، ثم غطيه واتركيه لمدة 7 أيام آخرين وتكرر هذه العملية إلي مرتين آخرتين.

وضعي الزيتون في برطمان محكم الغلق، وضيفي له الخل والزيت واغلقيه جيداً.

ويقدم بجانب اللحوم المشوية والمكرونة وغيرها الكثير من الأكلات الأخرى على حسب الرغبة.