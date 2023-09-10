انت الأن تتابع خبر عاجل| المملكة تعلن حالة الطوارئ القصوى وتحذر المواطنين في المدينه المنورة... غادروا فوراً وانجو بحياتكم قبل وقوع هذا الأمر..؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تنبيهًا بشأن حالة الطقس في المدينة المنورة لهذا اليوم.

وفقًا للتوقعات، من المتوقع أن تشهد المدينة المنورة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة. ومع ذلك، قد يتسبب هطول الأمطار في حدوث رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية وتشكل السيول وارتفاع في ارتفاع الأمواج وشبه انعدام في مدى الرؤية. وتشمل هذه الحالة محافظات الحناكية والمهد وبدر وينبع. ستبدأ الحالة من الساعة 12 ظهرًا وستستمر حتى الساعة 11 مساءً.

وعلاوة على ذلك، حذر المركز من حدوث موجة حارة في محافظة العيص، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ. وتوقع المركز أن تصل درجات الحرارة إلى 49-50 درجة مئوية، وستستمر حتى الساعة 5 عصرًا.