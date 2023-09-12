انت الان تتابع خبر لسبب غريب وغير متوقع.. شاب يطارد فتاة حسناء في شارع عام في ويخطفها بالقوة أمام جميع المارة وماحدث بعد ذلك جنوني!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابًا يقوم بخطف فتاة بالقوة أمام المارة في القوقاز. يظهر الفيديو فتاة تسير بجانب فتاة أخرى، وأثناء ذلك يقترب شاب يركض نحوهما، وقامت الفتاة بالركض في محاولة للهروب، إلا أن الشاب تمكن من اللحاق بها وخطفها وإدخالها إلى سيارته.

أشار بعض المغردين إلى أن الشاب في القوقاز يقوم بخطف الفتيات إذا أعجبته ويرغب في الزواج منها.

وتعتبر ظاهرة خطف الفتيات في الشيشان وأنغوشيتيا والجمهوريات القوقازية المجاورة ظاهرة قديمة، تعود إلى عدة قرون، وتتسبب غالبًا في مشاكل بين عائلتي الزوجين المتورطين في عملية الاختطاف.

تسعى السلطات إلى محاربة هذه الظاهرة منذ فترة طويلة، وقد فرضت غرامة مالية كبيرة على الخاطف الراغب في الزواج من الفتاة المختطفة.