انت الان تتابع خبر متواجد بكل منزل .. خضار جبار رخيص الثمن متوفر بقوة يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم وينظم مستويات الكولسترول بشكل مذهل ( تعرف عليه) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يمتاز الخس بحتوائه على عدد كبير من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ك، كما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم الخس العديد من الفوائد الصحية لمرضى السكري. فهو يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم ولا يتسبب في أي ارتفاع في مستوى السكر، وفقاً لموقع "ديلي ميديكال إنفو".

وتشير الدراسات الطبية إلى العديد من الفوائد المذهلة لتناول الخس:

1. يساعد في الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

2. يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض وتعزز قدرته على مكافحة العدوى بتقوية الجهاز المناعي.

3. يحتوي على مواد مضادة للالتهابات، مما يساعد على الوقاية من أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان الدم وسرطان الثدي.

4. يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، مما يجعله خيارًا ممتازًا في الحميات الغذائية.

5. يحتوي على مواد تساعد في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم والتغلب على الأرق، وتساهم في علاج اضطراب القلق.

6. يساعد في خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، الذي يعتبر عاملاً أساسيًا في الإصابة بأمراض القلب مثل النوبة القلبية.