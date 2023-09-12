انت الان تتابع خبر بسبب كبر حجمه.. عروسة تقضي ليلة الدخلة في المستشفى وتدخل العناية المركزة بسبب ما فعله عديم الرحمة والشفقة زوجها معها بالقوة.. واهل العروسة في ذهول مما حدث والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قصة فتاة تدعى مي، كانت سعيدة بقرب حفل زفافها على الأستاذ سليم الذي كانت تحبه وترغب في العيش معه لبناء أسرة مستقرة وإنجاب أطفال، كما تحلم به كل فتاة. بعد استعداد مي لحفل الزفاف وملء المنزل بالفرح والضحكات بين أحبائها وعائلتها، ارتدت فستان الفرح وغنت ورقصت مع أصدقائها حتى انتهاء الحفل.

لكن الأمور لم تسر كما تخطط لها، فبعد أقل من ثلاث ساعات من دخول الزوجين شقتهما، وجدت العروسة نفسها في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، ما أثار استغراب أهل العريس والعروسة الذين ذهبوا إلى المستشفى بسرعة.

هناك، التقوا بعريسها سليم وعندما سألوه عن سبب تواجد مي في العناية المركزة، قال إنه منذ بداية الحفلة، أمه أوصته بضرب العروسة ومعاملتها بقسوة لكي تكون مطيعة له ولا تتحدى له كلمة طوال حياتها. وأضاف سليم أنه أصغر أخوته الذين فعلوا نفس السيناريو مع زوجاتهم في ليلة الدخلة، وأنه يحب أمه جداً ولا يرغب في أن يغضبها يوماً، لذا دخل على زوجته واستلم عصا كبيرة وضربها ثلاث مرات بقوة ليثبت لها أنه الرجل وصاحب الكلمة منذ اليوم الأول.