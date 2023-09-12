انت الان تتابع خبر ملعقة واحدة من هذه البذر الصغيرة .. تنسف الكرش تماماً وتفتت دهون البطن العنيدة والأرداف المترهلة في 3 أيام فقط...جربوها الان وقل ودعاً للرجيم وحرمانه.؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - دهون البطن هي مجموعة من الدهون الحشوية العنيدة، التي تشوه منظر الشخص، بالإضافة إلى أنها ضارة ومن أخطر الدهون التي تتواجد في الجسم، خصوصاً عندما تكون بكميات كبيرة تخترق الأعضاء الداخلية، حيث تزيد من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومن هنا تظهر الحاجة لإزالتها سريعاً.

وذلك لتفادي مضاعفاتها. ويبحث الكثير بشكل يومي عن الطرق والوسائل التي يمكنها أن تساهم في تفتيت دهون البطن ونسف الكرش والتخلص من السمنة بشكل عام. هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تقليل دهون البطن وتعزيز عملية الحرق. ومن هذه الوصفات:

1. عصير الموز والشوفان مع بذور الكتان: يمكن خلط الموز والشوفان في الخلاط مع إضافة بذور الكتان. يتم تناول هذا العصير صباحاً على الريق لتعزيز عملية الهضم وتحفيز حرق الدهون.

2. سلطة السبانخ والتونة مع بذور الكتان: يمكن تحضير سلطة من السبانخ والتونة وإضافة بذور الكتان عليها. تعتبر هذه السلطة وجبة خفيفة وصحية تساهم في تفتيت دهون البطن.

3. شوربة العدس مع بذور الكتان: يمكن تحضير شوربة العدس وإضافة بذور الكتان إليها. تُعتبر هذه الشوربة وجبة مغذية ومفيدة لتفتيت الدهون. يمكن أن تساعد بذور الكتان في تقليل الدهون في البطن وتعزيز الصحة العامة.

4. تناول بذور الكتان على الريق مباشرةً دون إضافات: يُمكن تناول بذور الكتان على الريق صباحًا دون إضافة أي مواد أخرى. تُعتبر بذور الكتان مصدرًا غنيًا بالألياف والبروتينات والأحماض الدهنية الصحية التي تساعد في تقليل الدهون في البطن وتعزيز الصحة العامة.

تُعَدُّ مشروب بذور الكتان وصفة صحية ومفيدة لفقدان الوزن. يتم تحضيره عن طريق غمر بذور الكتان في الماء المغلي لمدة 5 دقائق ثم تصفيته وشربه. ومع ذلك، يُفَضَّل عدم إضافة السكر إلى المشروب. يجب ملاحظة أن بذور الكتان يمكن العثور عليها في مختلف أنواع الأطعمة مثل البسكويت والفطائر المجمدة ودقيق الشوفان. ونظرًا لأن بذور الكتان غنية بالمغذيات، فلا يحتاج الشخص إلى استهلاك الكثير منها. يوصي خبراء الصحة بتناول ملعقة واحدة من بذور الكتان يوميًا لفقدان الوزن وتحسين الصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تناول كبسولات أو زيت بذور الكتان للمساهمة في عملية التخسيس. تحتوي بذور الكتان على العديد من المغذيات المفيدة للجسم. فكل 100 غرام من بذور الكتان تحتوي على الماء بنسبة 6.96 غرام، والطاقة بنسبة 534 سعرة حرارية، والبروتين بنسبة 18.29 غرام، والدهون بنسبة 42.16 غرام، والألياف بنسبة 27.3 غرام، والكالسيوم بنسبة 255 مليغرام، والحديد بنسبة 5.73 مليغرام، والمغنيسيوم بنسبة 392 مليغرام، والفسفور بنسبة 642 مليغرام. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي بذور الكتان على العديد من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة للجسم مثل الألياف القابلة للذوبان والألياف غير القابلة للذوبان. مثل أي طعام غني بالألياف، يجب إضافة بذور الكتان إلى نظامك الغذائي ببطء لتجنب الآثار الجانبية المحتملة مثل الإمساك والغازات. كما يجب أن تتجنب تناول بذور الكتان إذا كنت تعاني من مرض القولون العصبي، حيث يمكن أن تهيج جدران القولون وتسبب الالتهاب وحتى النزيف. كما يجب أن تكون حذرًا إذا كنت تعاني من اختلالات هرمونية. وينصح بعدم تناول بذور الكتان للمرأة الحامل أو المرضعة.