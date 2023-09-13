انت الان تتابع خبر عاجل: ليبيا تحتضر وشوارعها تغرق.. مشاهد مبكية ومأساوية لآثار إعصار دانيال المدمر لا يحتمل رؤيتها اصحاب القلوب الضعيفة.اتفرج ؟!فيديو والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تظهر الفيديوهات المأساوية الواقعة التي يعيشها الشعب الليبي حاليًا بسبب الإعصار دانيال، الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة وفيضانات مدمرة. أعلن جهاز الإسعاف الطوارئ في ليبيا عن وفاة 7 أشخاص، بينهم 3 نساء، في مدينة سوسة. تظهر الفيديوهات الخسائر الجسيمة التي لحقت بالأرواح والممتلكات في مدينة البيضاء شمال شرق البلاد، حيث غمرت المياه الفيضانات السيارات واقتحمت المنازل. يناشد المواطنون في ليبيا بالمساعدة بعد أن حاصرتهم المياه وأصبحوا عاجزين عن التحرك.

ضرب الإعصار اليونان وتسبب في عاصفة ممطرة استمرت لثلاثة أيام في وسط البلاد، ثم امتد إلى ليبيا وضرب المناطق الشرقية بشدة. من المتوقع أن يصل الإعصار إلى مصر في 11 سبتمبر 2023، ومن المتوقع أن تكون له تأثيرات كبيرة على مناطق غرب البلاد.

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن تأثير العاصفة سيصل إلى غرب البلاد مساء يوم الاثنين، بما في ذلك السلوم وسيوة ومطروح والإسكندرية. تتطلب هذه الحالة استجابة حكومية عاجلة. أعلنت السلطات في ليبيا حالة الطوارئ حكوميًا بسبب الإعصار دانيال. وأصدرت توجيهات لعمداء البلديات بإخلاء المناطق التي تعاني من السيول وتشكل تهديدًا للسكان. تم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواشي من أي مخاطر محتملة.

قررت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة العواصف والأمطار المتوقعة في البلاد. وقد تم فرض حظر تجوال من مساء السبت وحتى اليوم الاثنين، بهدف حماية المواطنين والحد من الأضرار المحتملة.

وفي إطار هذه الإجراءات، طلبت الحكومة إغلاق جميع المحال التجارية المجاورة للساحل الليبي، وكذلك المناطق المنخفضة التي تقع بالقرب من الأودية. وتحث المواطنين على الامتثال للتدابير الأمنية والإنسانية والمغادرة من منازلهم لضمان سلامتهم.

وقد دعت الحكومة أيضًا إلى التعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمنظمات الإنسانية والهلال الأحمر الليبي وفرق وزارة الصحة، بهدف تقديم المساعدة اللازمة للمتضررين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أيام قليلة من وقوع زلزال مدمر في المغرب، الذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات. وتعرضت ليبيا أيضًا للإعصار دانيال، مما يزيد من الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية لحماية السكان والحفاظ على سلامتهم.