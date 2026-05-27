ترامب: إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلى عن اليورانيوم المخصب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 09:30 مساءً - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب، مشيرا إلى أن واشنطن لا تزال متمسكة بشروطها الأساسية في المفاوضات الجارية.

وأوضح ترامب، أن الإدارة الأمريكية ترى أن أي تفاهم محتمل يجب أن يتضمن ضمانات واضحة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ومسار التخصيب.

ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن إيران تسعى إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن ستتوصل إلى اتفاق مع طهران أو "ستنهي المهمة" بحسب تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار التحركات الدبلوماسية والوساطات الإقليمية الرامية إلى احتواء التوترات بين الجانبين.

واشنطن غير راضية عن مسار المفاوضات

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة لم تصل حتى الآن إلى اتفاق مع إيران، مضيفا أن الإدارة الأمريكية "ليست راضية" عن الوضع الحالي للمفاوضات.

وتعكس التصريحات استمرار حالة الترقب بشأن مستقبل العلاقة بين واشنطن وطهران، في ظل تداخل المسارات السياسية والعسكرية والتوترات الإقليمية المتصاعدة.