انت الان تتابع خبر لمرضى السكري انتهت معاناتكم إلى الأبد.. مشروب رهيب على الريق تخفض السكر في الدم فوراً وقل وداعاً للإنسولين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يحتاج مرضى السكري من النوع الثاني إلى الحرص على الحفاظ على مستويات الأنسولين والسكر في الدم تحت السيطرة. وفقًا لدراسة أجريت في جامعة باث في المملكة المتحدة، فإن شرب القهوة قبل تناول وجبة الفطور يمكن أن يكون له تأثير سلبي. وقد وجدت الدراسة أن تناول القهوة قبل الفطور بهدف زيادة اليقظة والانتباه يرفع مستويات السكر في الدم. يشير الموقع الألماني "بونته" إلى هذه النتائج التي نُشرت على موقع "cambridge.org". وقد استكشفت الدراسة أيضًا تأثير النوم المتقطع وتناول القهوة في الصباح على علامات التمثيل الغذائي المختلفة.

على الرغم من أن ليلة واحدة من النوم السيء لها تأثير محدود على التمثيل الغذائي، إلا أن شرب القهوة كوسيلة للاستيقاظ قد يؤثر سلبًا على التحكم في نسبة السكر في الدم، وفقًا للدراسة التي أجروها الباحثون. وتشير "المجلة البريطانية للتغذية" إلى هذا التأثير السلبي.

تعود أهمية الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن نطاق آمن إلى الحد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب. ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج يمكن أن تكون لها آثار صحية على المدى الطويل، خاصة في ظل الإقبال الكبير على شرب القهوة في مختلف أنحاء العالم. وفي هذه الدراسة، طلب من نحو 30 مشاركا يتمتعون بصحة جيدة في جامعة باث الخضوع لثلاث تجارب مختلفة وبترتيب عشوائي.

في المرة الأولى، كان المشاركون ينامون ليلاً بشكل طبيعي، وفي الصباح طلب منهم تناول مشروب الغلوكوز عند الاستيقاظ. وفي الحالة الثانية، تم تعريض المشاركين لاضطراب النوم، حيث تم إيقاظهم كل ساعة لمدة خمس دقائق، ثم بعد استيقاظهم حصلوا على نفس المشروب المحلى بالسكر. وفي الحالة الثالثة، ظل المشاركون مستيقظين الليل، وفي الصباح تناولوا القهوة قبل 30 دقيقة من تناول مشروب الغلوكوز.

وفي جميع الاختبارات، تم أخذ عينات دم من المشاركين بعد تناول مشروب الغلوكوز الذي يعكس محتوى الطاقة (السعرات الحرارية) التي يمكن تناولها عادة خلال وجبة الإفطار. وأظهرت النتائج أن تناول القهوة قبل وجبة الفطور أدى إلى زيادة استجابة الغلوكوز في الدم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

وعلى الرغم من أن الدراسات السابقة تشير إلى أن القهوة قد تكون لها تأثير جيد على الصحة، مثل الدراسة التي أجراها المعهد الألماني لأبحاث التغذية عام 2006، التي أظهرت أن القهوة بشكل عام يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم، إلا أن دراسات أخرى سابقة أظهرت أيضًا أن الكافيين قد يتسبب في مقاومة الأنسولين.