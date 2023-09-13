كيد النساء العظيم..اتفرج : رجل سعودي طلب من زوجته أن تنقص وزنها، فانتقمت منه بطريقة لا تخطر على بال شيطان، وجعلته يبيع ما فوقه وما تحته لمراضاتها!!

انت الان تتابع خبركيد النساء العظيم..اتفرج : رجل سعودي طلب من زوجته أن تنقص وزنها، فانتقمت منه بطريقة لا تخطر على بال شيطان، وجعلته يبيع ما فوقه وما تحته لمراضاتها!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تكشف رجل عن ردة فعل زوجته بعدما طلب منها أن تخسر وزنها. وقد قال الرجل في رسالة متداولة: "زوجتي غادرت المنزل لمدة سنة بسبب طلبي لها بأن تفقد وزنها (حرفيًا هذا هو السبب). حاولت بكل الطرق إعادتها، حتى اعتذرت على خطأي". وأضاف: "أرسلت لها هدية ترضيها بقيمة 10 آلاف، وأرسلت لها مصروف شهري قدره 3 آلاف لمدة 6 أشهر بينما هي في بيت أهلها". واستمر: "خلال هذه السنة، اكتشفت أنها تسافر مع أهلها وأرسلت لها المال للسفر دون أن تطلبه، لكي تعلم أنني شريكها في هذه التجربة، ولكن لم تكن هناك فائدة، والمشكلة هي أنها لم تقل إنها تريد العودة ولم تقل إنها لا تريد العودة".