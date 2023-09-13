انت الان تتابع خبر حزن كبير.. إعصار دانيال يجتاح المغرب العربي بأكمله ويقترب من المغرب ... والملك المغربي يطلب مساعدة عاجلة و فورية من الاتحاد الأوروبي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في مشهد مرعب ومخيف، انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو يُظهر الإعصار الدماري دانيال وهو يضرب مدينة بنغازي في شرق ليبيا.

ظهر الفيديو المتداول بوضوح تأثير الإعصار القوي والعنيف على المدينة الساحلية، حيث ارتفعت الدوامة الهوائية السوداء المكونة من السحب الركامية الرعدية إلى أعلى مستوياتها وسدت الأفق.

تعرض شرق ليبيا للغرق

أظهر المقطع كميات كبيرة من مياه البحر والأمطار التي غمرت المدينة وأغرقت الشوارع والطرقات والمنازل، مما أدى إلى شلل تام في شرق ليبيا.

المياه تغمر الأحياء وتجرف السيارات

أظهر المقطع تجمعات من المياه التي غمرت الأحياء وجرفت السيارات بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الأخيرة.

آثار العاصفة المتوسطية "دانيال"

كما بين المقطع حجم الأضرار التي تسببت فيها العاصفة المتوسطية "دانيال" على بعض الشوارع في مدينة بنغازي، في حين يستمر الوضع في مدن شرق ليبيا في حالة طوارئ.

وفي صور لسقوط الأشجار وغرق المركبات، أظهرت خرائط الرادار الفضائي أن مركز العاصفة المتوسطية "دانيال" ينشط فوق مدينة المرج.

الوضع في البيضاء وصل إلى الحد الأقصى