انت الان تتابع خبر اتتذكرون مهند التركي بطل العشق الممنوع يخضع لعملية تجميل صادمة صعقت الجمهور، وهكذا صار شكله الآن.. ستنصدم مما ستراه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجم التركي الممثل الشهير كيفانش تاتليتوغ، وقيل إنه قد أجرى عملية تجميل لأنفه.

تعرض الفنان التركي كيفانش تاتليتوغ للعديد من الاتهامات خلال الساعات الماضية بسبب تداول صوره التي تكشف عن اختلاف كبير في شكله. ظهر الفنان بشكل مختلف تمامًا، خاصة في شكل الأنف، خلال حفل عيد ميلاد صديق مقرب له.

انتشرت الصورة بشكل واسع بين المتابعين وتلقى الفنان العديد من الاتهامات بإجراء عمليات تجميل بعد انتهاء الموسم الأول من مسلسل "العائلة" وتغيير ملامحه.

وبعد انتشار هذه الأخبار وتعرض الفنان التركي للهجوم والانتقاد، تبين أن الصورة التي كانت سببًا للهجوم قد تم تعديلها عبر برنامج الفوتوشوب. وتم تداول صور جديدة وفيديو يتحدث فيه كيفانش عن زوجته مصممة الأزياء باشاك، وظهر فيهم بشكل طبيعي ودون التغيير الذي بدا في الصورة المعدلة.