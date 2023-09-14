انت الان تتابع خبر شاب سعودي ينازع انفاسة الاخيرة بعد ساعة فقط ليلة زفافة وعند التشريح كانت الصاعقة والعروس تنهار!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توفي عريس سعودي في الأيام الماضية في ليلة الدخلة، بعد ارتكابه خطأً قاتلاً وتنفيذ طلب العروسة، وكانت نهايته صادمة وغير متوقعة.

وفي تفاصيل الحادثة، قام شاب سعودي يبلغ من العمر 24 عامًا بالاحتفال بزواجه من ابنة عمه التي تبلغ من العمر 21 عامًا، وسط أجواء من البهجة والفرح. ولكن الفرحة لم تدم سوى لساعات قليلة.

بعد ساعتين من ليلة الدخلة، سمع الجيران أصوات سيارة الإسعاف، وتفاجئوا عندما رأوا المسعفين يحملون جثة العريس وينقلوها من الشقة. وقد حاول المسعفون إنعاش العريس الذي كان في حالة خطيرة، لكنه فارق الحياة. وهذا ما صدم عائلته وزوجته.

تم طلب تشريح جثة العريس من قبل ذويه، وتبين أن سبب وفاته هو تناوله جرعة زائدة من العقار المنشط "الفياغرا". وأفادت التقارير بأن العروس دخلت في حالة غيبوبة، في حين طلبت التحدث إلى والد العريس بعد استفاقتها من الغيبوبة بعد يومين.

اعترفت العروس لوالد العريس بأنها ألحت على زوجها بتناول "الفياغرا"، ورغم رفضه في البداية، وافق في النهاية وتناول حبة واحدة. ولكن العروس لم تكتفِ بذلك، بل استغلت ذهاب العريس إلى الحمام ووضعت حبتين إضافيتين من الفياغرا في العصير، على أمل زيادة قوة وطاقة العريس وجعل ليلة دخلتهما مميزة. ولكن هذا الأمر كان السبب في وفاته.

إن وفاة العريس السعودي في ليلة زفافه والتقرير الطبي الشرعي الذي كشف عن هذا الأمر صدمة غير متوقعة للجميع.

عريس سعودي يفقد أنفاسه الأخيرة بعد ساعة من زفافه، وعندما تم إجراء التشريح، كانت الصدمة كبيرة، وانهارت العروس واعترفت بما فعلته.

قد يكون الزواج هو أحد أجمل الأحداث في حياة الإنسان، حيث يتم توثيق الحب والتعاون بين شخصين في عقد رسمي. ولكن في حادثة مروعة، تحولت لحظات السعادة إلى كابوس لعروس سعودية.

في ما يشبه القصة الدرامية، توفي العريس بعد ساعة واحدة فقط من زفافه، مما أثار صدمة كبيرة في الأوساط المحلية وأفقد العروس الوعي. وعندما تم إجراء التشريح، تبين أن العريس قد فارق الحياة بسبب أزمة قلبية مفاجئة.

كانت الصدمة والحزن يخيمان على العروس، التي تعرفت على الحقيقة المروعة خلال هذا الحدث المأساوي. وعلى الرغم من أنها كانت في حالة صدمة وحزن عميق، إلا أنها اعترفت بما فعلته.

في الواقع، اعترفت العروس بأنها كانت تعلم بوجود مشاكل صحية لدى العريس قبل الزواج، ولكنها قررت الاستمرار في الزفاف بأي حال من الأحوال. وبالتالي، تحملت العروس بعض المسؤولية عن وفاة العريس.

تعتبر هذه الحادثة تذكيرًا قاسيًا للجميع بأنه من الضروري أن يكون لدينا الاهتمام الكافي بصحتنا وصحة الآخرين قبل اتخاذ أي قرارات كبيرة في حياتنا. فالصحة هي أهم شيء لدينا، وعلينا أن نتأكد من أننا في حالة جيدة قبل أن نتعهد بأي التزامات.