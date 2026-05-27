مصر ترسل شحنة أدوية ومستلزمات طبية إلى الكونغو وأوغندا لمواجهة الإيبولا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 10:24 مساءً - استمراراً لالتزام مصر الثابت بدعم الأشقاء من الدول الأفريقية في أوقات الأزمات، قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية، بإرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، دعمًا للجهود الجارية لاحتواء تفشي فيروس الإيبولا وتعزيز الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لرؤية مصر القائمة على أن الأمن الصحي مسؤولية مشتركة، وأن التضامن بين دول القارة يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الصحية العابرة للحدود.

وتؤكد الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مواصلة دورها في دعم الشركاء عبر مبادرات تنموية وإنسانية تعكس نهجًا مصريًا راسخًا يقوم على الشراكة والتضامن والاستجابة المشتركة، من أجل إفريقيا أكثر قدرةً واستعدادًا في مواجهة الأزمات.