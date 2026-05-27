ترامب: مضيق هرمز سيبقى مفتوحا أمام الجميع ولن يخضع لسيطرة أحد

ترامب: مضيق هرمز سيبقى مفتوحا أمام الجميع ولن يخضع لسيطرة أحد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 10:24 مساءً - نقلت قناة «إكسترا نيوز» في خبر عاجل عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تأكيده أن مضيق هرمز سيظل مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية، ولن يخضع لسيطرة أي أحد.

 

وأوضح ترامب، أن حرية الملاحة في المضيق تُعد “خطًا أحمرا” لضمان استقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية، مشددًا على ضرورة عدم السماح لأي طرف بفرض هيمنة منفردة على هذا الممر الحيوي.

 

مضيق هرمز في قلب التوترات الدولية

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بمنطقة الخليج ومضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز عالميًا، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة الدولية.

 

دلالات سياسية واقتصادية

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تحمل رسائل سياسية واضحة في ظل الجدل الدولي المتزايد حول أمن الملاحة في المنطقة، خاصة مع استمرار النقاشات بين القوى الكبرى بشأن آليات تأمين الممرات البحرية ومنع أي تصعيد عسكري قد يؤثر على حركة التجارة العالمية.

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

