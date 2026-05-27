ترامب: توصلنا الآن إلى اتفاق مع إيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 10:24 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع إيران، في تطور لافت يأتي بعد فترة من التصريحات المتبادلة والوساطات الإقليمية والدولية المكثفة بين الجانبين.

ولم يقدم ترامب تفاصيل فورية بشأن طبيعة الاتفاق أو البنود التي يتضمنها، وسط ترقب واسع لمعرفة ملامح التفاهم الجديد بين واشنطن وطهران.

ترقب للإعلان عن تفاصيل الاتفاق

ويأتي الإعلان بعد سلسلة من التصريحات الأمريكية والإيرانية التي تحدثت عن تقدم في المفاوضات، إلى جانب تحركات وساطة شاركت فيها عدة دول إقليمية.

كما يترقب المجتمع الدولي الكشف عن انعكاسات الاتفاق على ملفات البرنامج النووي الإيراني والعقوبات وأمن الملاحة في المنطقة.

اهتمام دولي بتداعيات الاتفاق

ويتابع مراقبون نتائج الاتفاق المحتمل في ظل التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق بالتصعيد العسكري وأمن مضيق هرمز والملف النووي الإيراني.

ومن المتوقع أن تصدر خلال الساعات المقبلة مواقف وتفاصيل إضافية من الجانبين الأمريكي والإيراني حول طبيعة التفاهمات التي تم التوصل إليها.