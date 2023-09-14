انت الان تتابع خبر قصة مرعبة لامرأة مصرية عاشرت شقيقين معًا بدون خجل وشعرت بالرعب الشديد.. تعرف على مصيرها الغريب والمفزع! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهد مركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ جريمة قتل مروعة، حيث سيطر الشيطان على المتهم وأوهمه بأنه يجب عليه قتل شقيقه من أجل أن ينفرد بزوجته. وقد تعاونت الزوجة مع المتهم في تنفيذ هذه الجريمة البشعة.

المتهمان في هذه الواقعة هما "ماهر.ا.هـ.أ" البالغ من العمر 27 عامًا ويقيم في منطقة ضهر المشروع التابعة لمركز مطوبس، و"نيرة.م.أ.ح" البالغة من العمر 25 عامًا وتعمل بائعة أسماك وتقيم في قرية سكرانة التابعة لنفس المركز. في يوم 17 نوفمبر 2022، تم العثور على جثة "نادر.ا.هـ.أ"، شقيق المتهم الأول وزوج المتهمة الثانية، في مركز شرطة مطوبس.

وتبين أنه قد تم قتله عمدًا وبترصد. حيث استدرجت المتهمة زوجها إلى أرضه الزراعية وتعاونت مع شقيق زوجها في تنفيذ جريمة القتل، نتيجة لعلاقة غير شرعية بين المتهمين.تم القبض على المتهم الأول وتم العثور بحوزته على آلة قتل وقالب طوب، وهما الأدوات التي استخدمها في الاعتداء. اتفق المتهمان على ارتكاب الجريمة. قررت النيابة العامة حبس المتهمين وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات.

خلال جلسات المحاكمة، طرح رئيس الدائرة الثانية في محكمة جنايات فوه سؤالاً على المتهمة نيرة قائلاً: "هل قتلتي زوجك؟". ردت المتهمة بالنفي قائلة: "لا أعلم شيئًا عن جريمة القتل ولم أحرضه على قتله". ثم طرحت المتهمة سؤالاً بريئاً قائلة: "لماذا سأقوم بقتل زوجي؟".

في اعترافاتها، اعترفت الزوجة المتهمة بأنها استدرجت زوجها وكشفت عن وجود علاقة غير شرعية بينها وبين شقيق زوجها المتهم الأول. قالت: "نعم، اعترفت بالخطأ في البداية، ولكنني لا أعلم شيئًا عن جريمة القتل. قتله ولكنني لم أكن أعلم بنية قتله. رأيته وهو يقتله لأنني كنت حاضرة في مكان الجريمة عند وقوعها".