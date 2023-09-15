انت الان تتابع خبر وداعاً للشيب العنيد في 15 دقيقة فقط! اكتشف الوصفة الفتاكة لصبغ الشعر الأبيض في المنزل بلا جهد أو مصاريف.. جرب وودع الإحراج؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في هذا المقال، سنقدم لكم وصفة فعّالة لصبغ الشعر الأبيض والعنيد في المنزل بدون خسارة مال أو جهد. يُعتبر استخدام الوصفات الطبيعية هو الأفضل لعلاج شيب الشعر والتخلص من الشعر الأبيض الذي يظهر تدريجيًا ويسبب الإحراج للكثير من السيدات والرجال.

يقوم بعض الأشخاص باستخدام الصبغات الكيميائية التي تضر بالشعر وتتسبب في تلفه وتساقطه تدريجيًا، في حين أن الوصفات الطبيعية تغذي الشعر من الجذور وتعمل بسرعة على صباغته دون آثار جانبية.

يُمكن صبغ شعر الشيب العنيد باستخدام وصفة القهوة والكاكاو. يتم خلط خمس ملاعق كبيرة من القهوة مع خمس ملاعق كبيرة من الكاكاو في لتر من الماء. يتم وضع المكونات في وعاء وتسخينها على النار وتركها لمدة خمس دقائق حتى تصل لمرحلة الغليان.

بعد ذلك، يُترك الخليط ليبرد قليلًا ومن ثم يُصفى ويُوضع في بخاخة لتوزيعه على الشعر بالكامل. يجب لف الشعر وتغطيته بكيس بلاستيك وتركه لمدة لا تقل عن أربع ساعات قبل شطف الشعر بالماء الفاتر. يجب استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحفاظ على درجة اللون.

تُعتبر وصفة القرنفل واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية لإخفاء الشيب. يتم مزج نصف كوب من زيت القرنفل مع نصف كوب من زيت السمسم ونصف كوب من زيت الخردل ونصف كوب من زيت الزيتون ونصف كوب من كريم مرطب. يتم خلط جميع المكونات جيدًا ثم يُدلّك بها فروة الرأس ويُغطى الشعر لمدة ساعة على الأقل. ثم يُشطف الشعر بالماء الفاتر. يمكن تكرار الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على نتيجة مذهلة، مع الحرص على اتباعها لمدة ثلاثة أشهر.

يمكن استخدام عصير البرتقال لصبغ الشعر الأبيض باللون البرتقالي المحمر. يتم توزيع كوب كبير من عصير البرتقال على الشعر الأبيض مع التدليك ثم يترك لمدة ثلاث ساعات قبل أن يُشطف الشعر بالماء البارد. يمكن تكرار العملية مرة كل أسبوع للحفاظ على اللون.

عند الرغبة في صبغ الشعر الأبيض باللون الأسود الداكن، يمكن استخدام وصفة الشاي الأسود. يتم وضع كمية من الشاي الأسود في لتر من الماء وتركه على النار حتى يغلي لبضع دقائق. يُرفع من على النار ويترك لمدة نصف ساعة حتى يبرد وينقع لزيادة اكتساب اللون. يُصفى ويوضع في بخاخة ثم يوزع على الشعر بالكامل. بعد مرور ثلاث ساعات يُشطف الشعر بالماء البارد.

وصفة الحناء هي واحدة من الوصفات السريعة والمذهلة التي تعمل على صبغ الشعر الأبيض باللون البني الداكن. يتم تحضير كمية مناسبة من الحناء وترك لتر من الماء على النار حتى يصل للغليان. ثم يوضع الحناء في وعاء ويضاف إليها الماء الدافئ وتمزج المكونات جيدًا. يوزع الخليط على الشعر ويُغطى لمدة ثلاث ساعات قبل أن يُشطف بالماء الفاتر.

يمكنك بسهولة التخلص من شيب الشعر باستخدام عصير الليمون. كل ما عليك فعله هو خلط كوب كبير من عصير الليمون مع نصف كوب من زيت الزيتون. بعد ذلك، قم بتوزيع الخليط بالتساوي على الشعر بالكامل واتركه لمدة ساعتين. لتعزيز تأثير العلاج، يمكنك تعريض الشعر لأشعة الشمس لمدة لا تقل عن ساعة.

عند انتهاء الوقت المحدد، يجب شطف الشعر بالماء الفاتر لإزالة العصير الليمون وزيت الزيتون. يمكنك تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.

تُعتبر الوصفات الطبيعية مثل هذه من الطرق الآمنة والفعالة لصبغ الشعر بطرق طبيعية. فهي تحتوي على مكونات طبيعية تغذي الشعر وتحافظ على صحته، بدلاً من استخدام المواد الكيميائية الضارة.