انت الأن تتابع خبر الحلقة الأكثر جرأة في احمر بالخط العريض.. مالك مكتبي يرتعش من الصدمة سيدة جريئة تختار عريسها على الهواء مباشرة وتوعدة بهذا الشي الصادم.. (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إحدى حلقات برنامج الأكثر إثارة "أحمر بالخط العريض" الذي يُعرض على قناة LBC، استضاف الإعلامي المشهور مالك مكتبي سيدة لبنانية جريئة بشكل مخيف. تختار هذه السيدة رجلًا عريسًا لها على الهواء مباشرة دون أي خجل.

تصرح هذه السيدة بتصريحات جريئة على الهواء أمام الجماهير، قائلة: "مثلما النساء هن أساس الحياة، فإن الرجل هو قوة الحياة". وعندما سألها المذيع عن سبب عدم زواجها حتى الآن، أجابت بأن الحظ لم يحالفها في الزواج رغم رغبتها الشديدة في ذلك.