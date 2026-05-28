قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 12:29 مساءً - يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب روسيا، في اللقاء الذي ينتظره عشاق الكرة المصرية مساء الخميس، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، في خطوة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لتوسيع نطاق المنافسة العالمية.

ويخوض منتخب مصر اللقاء وسط رغبة كبيرة من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في الوصول لأعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المونديال، خاصة أن المنتخب مقبل على تحديات قوية في دور المجموعات.

وأسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وهو ما يزيد من أهمية التحضيرات الحالية للفراعنة قبل البطولة.

ويسعى منتخب مصر للظهور بشكل مميز خلال مشاركته المقبلة في كأس العالم، وتحقيق نتائج قوية تليق بتاريخ الكرة المصرية، باعتباره صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ويواصل الجهاز الفني دراسة جميع العناصر الموجودة داخل المعسكر، من أجل حسم التشكيل الأنسب والاستقرار على القوام الرئيسي الذي سيخوض منافسات البطولة العالمية.

موعد مباراة مصر وروسيا الودية

تقام مباراة مصر وروسيا الودية مساء الخميس الموافق 28 مايو 2026، ضمن خطة إعداد المنتخب الوطني لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة الدولي أحداث المباراة، التي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا

تذاع مباراة منتخب مصر وروسيا عبر شبكة قنوات ON Sport، الناقل الحصري للمواجهة داخل مصر.

كما تنقل المباراة عبر قناة ON Sport 1 بتعليق حاتم بطيشة، فيما تعرض أيضًا عبر قناة الشارقة الإماراتية وتطبيق "مرايا" بصوت المعلق سالم السالمي.