مواعيد غلق كوبرى 6 أكتوبر بالجيزة والتحويلات المرورية البديلة والعودة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 12:30 مساءً - تشهد محافظة الجيزة خلال الأيام المقبلة أعمال تطوير ورفع كفاءة للطبقة الأسفلتية أعلى كوبري 6 أكتوبر، وهو ما يستلزم تنفيذ غلق كلي ببعض القطاعات وغلق جزئي بقطاعات أخرى خلال ساعات الليل وحتى الصباح الباكر، بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري والإدارة العامة لمرور الجيزة.

غلق كوبرى 6 أكتوبر بالجيزة

وتبدأ أعمال الغلق الكلي في الاتجاه القادم من مطلع البطل أحمد عبدالعزيز وحتى قبل مطلع شارع نوال، وذلك يوم الخميس 28 مايو 2026، من الساعة 1 صباحًا حتى 9 صباحًا.

كما يتم غلق الاتجاه القادم من منزل شاهين حتى منزل البطل كليًا يوم الجمعة 29 مايو 2026، خلال نفس التوقيت من الساعة 1 صباحًا وحتى 9 صباحًا.

أما أعمال الغلق الجزئي فتشمل الاتجاه القادم من أول مطلع شارع نوال حتى أعلى النيل بـ منطقة العجوزة، من خلال غلق نصف الطريق فقط، وذلك يومي السبت 30 مايو والأحد 31 مايو، من الساعة 1 صباحًا حتى 9 صباحًا.

ويستمر الغلق الجزئي في الاتجاه القادم من أعلى النيل بالعجوزة حتى منزل شاهين يومي الخميس 4 يونيو والجمعة 5 يونيو 2026، مع الإبقاء على نصف الطريق مفتوحًا أمام حركة السيارات، وذلك من الساعة 1 صباحًا وحتى 9 صباحًا.

الحركة المرورية على كوبري 6 أكتوبر

وأكدت محافظة الجيزة أن الحركة المرورية على كوبري 6 أكتوبر ستعود لطبيعتها بشكل كامل يوميًا بعد انتهاء الأعمال في تمام الساعة 9 صباحًا، حيث تقتصر أعمال الغلق على ساعات الليل والصباح الباكر فقط.

وفيما يخص التحويلات المرورية، أوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أن السيارات القادمة من شارع البطل أحمد عبدالعزيز والراغبة في الصعود إلى كوبري أكتوبر اتجاه القاهرة، يمكنها استكمال السير بشارع البطل حتى فتحة الدوران أسفل كوبري الدقي ثم العودة مرة أخرى إلى مطلع شارع نوال بعد تجاوز منطقة الأعمال.

كما يتم تحويل حركة السيارات القادمة من القاهرة والمتجهة إلى شارع البطل عبر منزل شاهين المؤدي إلى شارع المتحف الزراعي ثم استكمال السير إلى شارع البطل بعد تجاوز موقع العمل.

وشددت الإدارة العامة لمرور الجيزة على انتشار الخدمات المرورية ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الأعمال لتسهيل الحركة ومنع التكدسات خلال فترة تنفيذ التطوير.