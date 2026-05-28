بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 12:29 مساءً - يدخل منتخب مصر مرحلة جديدة من التحضيرات المكثفة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، عندما يواجه منتخب روسيا في مباراة ودية مرتقبة مساء الخميس، ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن استعدادًا للبطولة العالمية.

ويترقب الشارع الرياضي المصري هذه المواجهة من أجل الاطمئنان على مستوى الفراعنة قبل المشاركة في المونديال، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه المنتخب خلال مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة

ويطمح المنتخب الوطني لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من مواجهة روسيا، سواء على المستوى الفني أو البدني، في ظل رغبة حسام حسن في تجهيز جميع اللاعبين والوصول إلى أفضل تشكيل قبل انطلاق البطولة.

مجموعة مصر في كأس العالم

أوقعت قرعة كأس العالم منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وهو ما يجعل الجهاز الفني حريصًا على رفع جاهزية اللاعبين من خلال الاحتكاك بمنتخبات قوية خلال فترة الإعداد.

ويأمل الفراعنة في تقديم مشاركة مميزة بالمونديال المقبل، وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور المنتخب الوطني خلال السنوات الأخيرة.

ملعب مباراة مصر وروسيا الودية

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام روسيا مساء الخميس الموافق 28 مايو 2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تبدأ أحداث اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كيفية مشاهدة مباراة مصر وروسيا

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات ON Sport، التي تمتلك حقوق بث اللقاء داخل مصر.

كما تذاع المواجهة عبر قناة ON Sport 1 بتعليق المعلق حاتم بطيشة، بالإضافة إلى نقلها على قناة الشارقة الإماراتية.

بالاضافه الى تطبيق مرايا بتعليق سالم السالمي.