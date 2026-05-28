قائمة المعلقين كاملة.. معلق مباراة مصر ضد روسيا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 12:29 مساءً - يواصل منتخب مصر استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث يواجه منتخب روسيا مساء الخميس في مباراة ودية قوية ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قبل انطلاق البطولة العالمية.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواجهة المرتقبة، سواء من الناحية الفنية أو البدنية، خاصة أن الجهاز الفني يعمل على تجربة أكثر من لاعب والاستقرار على التشكيل الأقرب لخوض منافسات المونديال.

مجموعة مصر في كأس العالم

يشارك منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، بعدما نجح الفراعنة في حسم بطاقة التأهل عقب تصدر مجموعتهم في التصفيات.

معلق مباراة مصر وروسيا الودية

أعلنت شبكة قنوات ON Sport إسناد مهمة التعليق على مباراة مصر وروسيا إلى المعلق حاتم بطيشة، وذلك خلال المواجهة التي تُقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

كما يتولى المعلق سالم السالمي التعليق على اللقاء عبر قناة الشارقة الإماراتية وتطبيق “مرايا”، لتوفير أكثر من وسيلة أمام الجماهير لمتابعة المباراة.

موعد مباراة مصر ضد روسيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وروسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض الاستحقاقات المقبلة.