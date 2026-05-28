موعد مباراة مصر ضد روسيا الودية استعداد لكأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 12:29 مساءً - يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية جديدة ضمن تحضيراته النهائية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وسط حالة من التركيز داخل معسكر الفراعنة بقيادة المدير الفني حسام حسن.

ويواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي يوم 6 يونيو المقبل، في البروفة الأخيرة قبل ضربة البداية الرسمية للمونديال، بعدما تقرر خوض عدد من المباريات القوية لرفع جاهزية اللاعبين.

موعد مباراة مصر وروسيا اليوم وديًا

يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب روسيا مساء اليوم الخميس 28 مايو 2026، في إطار خطة الإعداد الخاصة بكأس العالم.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة مستوى الفراعنة قبل البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا

تُذاع مباراة مصر وروسيا عبر قناة ON Sport، التي خصصت تغطية خاصة للمواجهة المرتقبة، بالإضافة إلى استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني لتجربة أكثر من عنصر خلال المباراة، من أجل الاستقرار على التشكيل النهائي الذي سيخوض منافسات كأس العالم 2026.

كما شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل حول قائمة المنتخب، إلى جانب ظهور بعض الوجوه الشابة داخل المعسكر، في إطار خطة تجهيز عناصر جديدة للمستقبل ودعم صفوف الفراعنة قبل البطولة المنتظرة.