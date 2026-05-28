حسام حسن بالقوة الضاربة واسم جديد مفاجئ.. تشكيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 12:29 مساءً - يواصل منتخب مصر استعداداته الأخيرة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، عندما يلتقي وديًا مع منتخب روسيا مساء الخميس، في مباراة قوية تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويأمل حسام حسن المدير الفني للفراعنة في الاستفادة الفنية الكاملة من اللقاء، خاصة أن المنتخب يسعى للوصول لأفضل مستوى قبل خوض التحدي العالمي المرتقب الشهر المقبل.

وشهدت التدريبات الختامية لمنتخب مصر استقرار الجهاز الفني بشكل كبير على التشكيل المتوقع الذي سيبدأ مواجهة روسيا، مع الاعتماد على مجموعة من العناصر الأساسية واللاعبين أصحاب الخبرات.

عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم ومجموعة مصر

وتأتي المباراة ضمن سلسلة الوديات التي يخوضها المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

ويخوض الفراعنة منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

حكم مباراة مصر وروسيا

أسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم جزائري بقيادة الحكم الدولي لحلو بن براهم، ويساعده محمد حمايدي وهيثم بوييمة، فيما يتواجد الحكم المصري محمود بسيوني كحكم رابع.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام روسيا

في حراسة المرمى: شوبير.

في الدفاع: فتوح، ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

يتواجد في وسك الميدان: مروان عطية، إمام عاشور، زيزو.

يقود الامام الثلاثي: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، هيثم حسن.