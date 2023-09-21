انت الان تتابع خبر علامات قيام الساعة تظهر.. بتوقعات الفلكية الشهيرة ليلى عبداللطيف تكشف عن اختفاء هذه الدول ومحيها تماما من الخريطة في نهاية العام 2023!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تواصل الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف تقديم توقعاتها المثيرة للجدل، مع تأكيد صحة تنبؤاتها السابقة وتفشي فيروس الموت. وهذه المرة، توقعت ليلى مستقبل الطفل اليمني عبدالله سبيعيان، والذي أثار فضولها ودفعها للكشف عن ما يخبئه المستقبل من مفاجآت. في هذا المقال، سنلقي نظرة على أحدث توقعات ليلى عبد اللطيف لليمن في عام 2023.

تحدثت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن الطفل اليمني عبدالله سبيعيان، والذي يعتبر الناجي الوحيد من أسرته التي تنحدر من قبيلة عبيدة في محافظة مأرب. وتوقعت ليلى أن يصبح الطفل قائدًا في غضون أشهر قليلة، على الرغم من صغر سنه، ولكنها لم تكشف عن انتقامه من خصومه.

وفي قراءتها المميزة لصورة الطفل، قالت ليلى: "عيناه تخفي سرًا عظيمًا". وأضافت: "النجوم ستقف إلى جانبه في نهاية عام 2020 ليحقق مبلغًا كبيرًا قبل نهاية العام". وأكدت أنه على الرغم من صغر سنه، إلا أن دورة الفلك ستجلب له أخبارًا سارة.

وتشير توقعات ليلى عبد اللطيف، استنادًا إلى ما ذكرته الفلكية، إلى أن المنطقة المشتركة بين اليمن والمملكة العربية السعودية ستشهد بعض المناوشات والنزاعات في الفترة المقبلة.



من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق مستقبلي لحل النزاعات والخلافات بين اليمن والمملكة العربية السعودية من خلال اتفاق عُماني سعودي كويتي لوقف الحرب في اليمن. ومن المتوقع أن يكون هذا الاتفاق ناجحًا في تحقيق السلام في اليمن. وبناءً على توقعات الفلكية ليلي عبد اللطيف، فإن المنطقة المشتركة بين اليمن والمملكة العربية السعودية تشهد بعض الاحتكاكات والنزاعات.



ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق مستقبلي لحل هذه النزاعات والخلافات من خلال الاتفاق العُماني السعودي الكويتي لوقف الحرب في اليمن. ومن المتوقع أن يتم تحقيق النجاح في هذا الاتفاق لتحقيق السلام في اليمن.

وقد توقعت ليلي عبد اللطيف قبل بداية عام 2023 انتشار فيروس كورونا المميت الذي اجتاح العالم، وذلك خلال حلقة خاصة من برنامج "لهون وبس" في ليلة رأس السنة على قناة LBCI.



وقد صرحت لهشام حداد في توقعاتها للعام الجديد أن وباءً خطيرًا وقاتلًا سينتشر عالميًا وسيثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب. وأكدت أن الفيروس سيكون أخطر من فيروس H1N1.



وقد توقعت ليلي عبد اللطيف سابقًا في برنامج "تاريخ يشهد" الذي عرض على قناة LBCI ظهور مرض خبيث في الصين يسبب حالات قلق كبيرة بسبب انتشاره.