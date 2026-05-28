نتيجة امتحانات النقل لجميع المراحل التعليمية بالإسكندرية.. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 03:30 مساءً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن موعد نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2026، لسنوات النقل لجميع المراحل التعليمية بالإسكندرية، حيث سيتم الإعلان عنها يوم الاربعاء 3 يونيو 2026 ، وسيتم الإعلان عن النتائج بالمدارس .

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وقد انطلقت الامتحانات من 11 مايو 2026 للصفين الأول والثاني الابتدائي (للتقييم النهائي)، واستمرت حتى 21 مايو 2026 لباقي الصفوف، كما عقدت امتحانات المواد غير المضافة للمجموع خلال الفترة من 9 مايو 2026 وحتى 14 مايو 2026.

توفير بيئة تعليمية مستقرة ومنظمة

وأكد محافظ الإسكندرية حرصه الكامل على توفير بيئة تعليمية مستقرة ومنظمة تضمن للطلاب أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف، معربًا عن تمنياته لهم بدوام النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية. كما وجّه مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، بما يكفل انتظام سير العملية الامتحانية في أجواء آمنة ومنضبطة، وتوفير مناخ ملائم يُمكّن الطلاب من أداء اختباراتهم بسهولة ويسر.