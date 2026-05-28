تركيا تخفض واردات خام الأورال الروسي لأدنى مستوى منذ عام ونصف

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 مايو 2026 02:55 مساءً - _ أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وشركة «كبلر» ومصادر تجارية أن تركيا تتجه لخفض وارداتها من خام الأورال الروسي المنقول من موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود خلال يونيو، إلى أدنى مستوى منذ نحو عام ونصف العام.

وتعد تركيا أكبر مستورد للخام الروسي المنقول بحرا في منطقة البحر المتوسط، وثالث أكبر مستورد للنفط الروسي عالميا بعد الهند والصين، مع تركيز مشترياتها بشكل أساسي على خام الأورال إلى جانب كميات محدودة من أنواع أخرى.

ووفقا لبيانات «كبلر»، من المتوقع أن يبلغ متوسط واردات تركيا من خام الأورال نحو 161 ألف برميل يوميا خلال الشهر الجاري، مقارنة بمتوسط 189 ألف برميل يوميا خلال الفترة من يناير إلى أبريل، و302 ألف برميل يوميا في مايو 2025.

ويأتي هذا التراجع رغم تقلص الإمدادات النفطية من منطقة الخليج، وهو ما ساهم في دفع الأسعار العالمية للنفط إلى الارتفاع.

وقال متعامل في شركة غربية كبرى إن تركيا اعتادت شراء الخام الروسي بخصومات كبيرة، لكنها لم تعد مستعدة للحصول عليه عند مستويات الأسعار المرتفعة الحالية.

كما أشار مصدران آخران إلى أن تراجع شحنات خام الأورال إلى تركيا خلال أبريل ومايو جاء مدفوعا بارتفاع الطلب في الأسواق الآسيوية، خاصة في الهند.

