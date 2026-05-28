الأرصاد: أجواء حارة ثانى أيام العيد وفرص أمطار رعدية بهذه المناطق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 02:18 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء حارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائلة للحرارة على السواحل الشمالية ،شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 20٪؜ على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وحذرت من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج من (2-3.5)م