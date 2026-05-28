أسعار النفط تهبط بأكثر من 5% وسط مؤشرات على انفراجة بين واشنطن وطهران

دبي - احمد فتحي في الخميس 28 مايو 2026 02:55 مساءً - _ واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، منخفضة بأكثر من 5%، بعد تقارير تحدثت عن مسودة إطار عمل أولي غير رسمي لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز.

وذكر التلفزيون الإيراني أنه اطلع على مسودة الاتفاق، وهو ما طغى على تصريحات سابقة لطهران اتهمت فيها الولايات المتحدة بخرق وقف إطلاق النار، إلى جانب تقرير تحدث أمس الثلاثاء عن وقوع انفجار على ناقلة قبالة سواحل سلطنة عُمان.

كما ساهمت زيادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في تعزيز الضغوط على الأسعار، وسط توقعات بانحسار المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.66 دولار، أو ما يعادل 3.7%، إلى 95.92 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13:05 بتوقيت جرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.19 دولار، أو 5.59%، إلى 88.70 دولارا للبرميل.

ومحت هذه الخسائر تقريبا المكاسب التي سجلها خام برنت خلال جلسة أمس الثلاثاء.

كما سجل الخامان أدنى مستوياتهما خلال الجلسة عند 94.16 دولارا لخام برنت و87.77 دولارا لخام غرب تكساس، وهو أدنى مستوى لهما منذ أكثر من شهر.

وقال تاماس فارجا، المحلل لدى «بي.في.إم»، إن هناك تقدما ملموسا نحو إنهاء الأزمة، إلى جانب تزايد عدد السفن العابرة للمضيق الحيوي، وهو ما يفسر عودة الضغوط الهبوطية على أسعار النفط.

