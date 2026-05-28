استاد القاهرة يفتح أبوابه فى الرابعة عصراً لاستقبال جماهير ودية روسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 01:24 مساءً - أعلنت شركة تذكرتي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قواعد ومواعيد فتح بوابات استاد القاهرة الدولي، لاستضافة الجماهير المصرية الداعمة للفراعنة خلال مواجهة اليوم، التي يخوضها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمام نظيره الروسي، استعداداً لكأس العالم 2026.

موعد مصر وروسيا الودية

تقام المباراة الودية الأولى لمنتخب مصر أمام روسيا باستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، ويقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا وكندا والمكسيك.

موعد فتح بوابات استاد القاهرة

- فتح بوابات استاد القاهرة الساعة 4 عصرا

- نحث الجماهير على الحضور مبكرا للمباراة

- يرجى إظهار رسالة الحجز وتذكرتي FAN ID أثناء الدخول من بوابات الاستاد

- لن يسمح بالدخول بدون مطابقة الرسالة وتذكرتي FAN ID الخاص بك.

- ارتداء بطاقة تذكرتي FAN ID قبل الدخول من بوابات الاستاد

- التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له

على أن يكون الدخول للدرجة الأولى والمقصورة من بوابة آل رشدان بينما الدرجة الثانية والثالثة يمين من بوابة طريق النصر.

وأخيرا الدرجة الثانية والثالثة يسار من بوابة صلاح سالم.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وروسيا

تذاع مباراة مصر وروسيا الودية عبر شبكة قنوات أون سبورت.

27 لاعبا في القائمة الأولية لمنتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفراعنة المبدئية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم علي أن يتم اختيار من بينهم 26 لاعباً عقب ودية روسيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح.

الهجوم: عمر مرموش - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم.