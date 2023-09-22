انت الان تتابع خبر احذروا شرب القهوة في هذا الوقت تماما... أخصائية مخ وأعصاب تصدم عشاق القهوة وتكشف عن علاقتها بهذا المرض شديد الخطورة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت الدكتورة بونام ديساي من خمس عادات في نمط الحياة يمكن أن تعرض صحتك لخطر كبير، بما في ذلك شرب القهوة في وقت معين من اليوم.

في مقطع فيديو على "تيك توك"، حثت ديساي الناس على عدم شرب القهوة بعد وقت معين من اليوم.

وفي حديثها إلى أكثر من 22000 من متابعيها، أوضحت ديساي سبب عدم شربها القهوة أبدا، أو تناولها للكافيين، بعد الساعة 12 ظهرا.

وقالت: "إن نصف عمر الكافيين يتراوح بين خمس إلى ست ساعات، ومن الممكن أن يظل باقيا في نظامك بالقرب من وقت النوم، ما يمنعك من النوم. لذلك أحاول حقا تجنب أي مشروبات تحتوي على الكافيين في فترة ما بعد الظهر."

وربطت نقص النوم بعدد من المشاكل الصحية المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم والسكري والسكتة الدماغية والسمنة والاكتئاب.

وتأتي نصيحتها بدعم من بحث نُشر في مجلة Science Translational Medicine عام 2015، وجد أن شرب ما يعادل كوبين من قهوة الإسبريسو قبل ثلاث ساعات من النوم يمكن أن يعيد ساعة جسمك إلى الوراء لمدة ساعة تقريبا، ما يسبب اضطراب الجسم.



تحذير ديساي هو جزء من قائمة طويلة من عادات نمط الحياة التي يجب تجنبها أو تغييرها من أجل الحفاظ على صحتك. وقالت ديساي: "أنا طبيبة وهذه هي الأشياء الخمسة التي لا أفعلها، أو لم أعد أفعلها، من أجل صحتي."

الأولى: شرب الكحول. لا توجد كمية آمنة من الكحول بالنسبة لصحتنا. ويرتبط الاستهلاك المفرط للكحول بتطور الأمراض المزمنة والمشاكل الصحية الأخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكبد ومشاكل الجهاز الهضمي، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. كما تم ربطه بسرطان الثدي والفم والحنجرة والمريء والكبد والقولون والمستقيم.



وحذرت ديساي أيضًا من المواد البلاستيكية، قائلة: "إن الأدوات البلاستيكية، خاصة عند تسخينها، يمكن أن تتسرب إلى اختلالات الغدد الصماء، ولذلك لم أعد أشتريها."



ويصف المعهد الوطني لخدمات الصحة البيئية، المواد الكيميائية المسببة لاختلال الغدد الصماء (EDCs)، بأنها مواد كيميائية قد تحاكي أو تحجب أو تتداخل مع هرمونات الجسم، وتعتبر جزءًا من نظام الغدد الصماء.



وتقول وكالة حماية البيئة الأمريكية إن هذه المواد الكيميائية مرتبطة بمجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالسرطان واضطرابات في وظيفة الجهاز المناعي والعصبي.



وتعزيزًا لمخاوف ديساي بشأن اضطراب النوم الناجم عن الكافيين، أوصت بعدم السفر في وقت متأخر من الليل. وقالت: "إن الرحلات هذه يمكن أن تؤثر بشكل كبير على نومك لمدة ليلة، لذا يجب تجنبها إن أمكن."



كما حثت الناس على عدم قضاء يوم بدون تناول خمسة أطعمة نباتية مختلفة. وأضافت: "يمكن أن تشمل هذه الفواكه والخضروات والأعشاب والتوابل."