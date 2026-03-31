اطّلع على علي المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة ليبيا ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 12:37 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة العربية والأفريقية مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 31 مارس 2026، إلى استاد العربي الزاولي الذي يحتضن مواجهة ودية دولية تجمع بين المنتخب الليبي ونظيره منتخب ليبيريا، تأتي هذه المباراة في إطار سعي كلا المنتخبين لاستغلال فترة التوقف الدولي، حيث يطمح فرسان المتوسط لتقديم عرض قوي يعزز من مكانتهم القارية.

وضع منتخب ليبيا وليبيريا قبل اللقاء

يدخل المنتخب الليبي المباراة طامحاً في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز معنوي يرفع من معنويات لاعبيه.

ويقدم المنتخب أداءً متوازناً في الآونة الأخيرة، حيث حقق انتصاراً واحداً مقابل أربعة تعادلات في آخر 5 مواجهات خاضها، مما يجعل لقاء اليوم فرصة هامة لترجمة السيطرة إلى فوز صريح.

في المقابل، يدخل منتخب ليبيريا المواجهة وهو يحتل المركز 142 في تصنيف الفيفا، متأخراً عن المنتخب الليبي صاحب المركز 111.

ويقدم المنتخب الليبيري أداء متذبذب مؤخراً، حيث حقق انتصارين وتعادلين مقابل هزيمة واحدة في لقاءاته الخمسة الأخيرة، ويسعى في مواجهة اليوم لفرض أسلوبه ومحاولة الخروج بنتيجة مرضية من قلب الأراضي الليبية.

موعد مباراة ليبيا ضد ليبيريا الودية

تُقام المواجهة على أرضية استاد العربي الزاولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا وليبيريا

من المقرر أن يتم بث مباراة ليبيا وليبيريا عبر القناة الرياضية الليبية المحلية التي تحرص دائماً على تغطية مباريات المنتخب الليبي.