إرتفاع هائل بسبب التطورات العالمية..كم سجل سعر برميل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 12:37 مساءً - شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاع ملموس خلال تعاملات يوم الاثنين مع اتجاه خام برنت لتحقيق مكاسب شهرية قياسية مدعومة بتصعيد عسكري جديد بعد قيام جماعة الحوثي اليمنية بشن هجوم على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع ما وسع نطاق التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران.

سعر النفط للبرميل اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 2.4% بما يعادل 2.68 دولار ليصل سعر البرميل إلى 115.25 دولار، وفي الوقت نفسه سجل خام تايمكس الأمريكي تسليم مايو ارتفاعًا بنسبة 1.9% أي ما يعادل 1.87 دولار ليصل إلى 101.51 دولار للبرميل بعد أن لامس مستوى 103.38 دولار خلال الجلسة.

مكاسب خام برنت الشهرية

يعد هذا الارتفاع لخام برنت خلال الشهر الجاري الأضخم منذ عقود حيث تجاوز 50%، متجاوزًا أعلى وتيرة زيادة شهرية سجلت في تاريخ النفط عام 1990، ويأتي ذلك بعد أن تسبب النزاع مع إيران في إغلاق مضيق هرمز فعليًا وهو الممر البحري الذي يعبر من خلاله خُمس إمدادات النفط والغاز على مستوى العالم مما دفع الأسعار للصعود بسرعة.

توقعات السوق لسعر النفط

أوضحت فاندانا هاري من شركة فاندا إنسايتس لتحليل أسواق النفط أن السوق استبعد تمامًا إمكانية التوصل إلى اتفاق تفاوضي يضع حدًا للنزاع في الوقت الحالي على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود محادثات مباشرة وغير مباشرة مع طهران، وهو ما يقلل من فرص تهدئة الأزمة على المدى القصير ويستمر في دعم الأسعار عند مستويات مرتفعة.