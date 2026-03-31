استقرار أو ارتفاع؟.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 31...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 12:37 مساءً - شهد أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 حالة من الاستقرار، مع بعض التباين الطفيف في بعض المناطق، بحسب ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، ويأتي ذلك في ظل توافر كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق والمنافذ الحكومية، ما ساهم في ضبط الأسعار ومنع أي ارتفاعات حادة.

عدد كبير من المواطنين يريدون معرفة أسعار اللحوم اليوم في مصر، وذلك لأنها من السلع الغذائية التي يريد أن يحصل عليها الجميع، وتأتي كما يلي:

سجل سعر اللحم الكندوز الصغير 397.5 جنيه، مع تفاوت بين 320 و490 جنيه حسب المنطقة.

أما عن سعر اللحم الكندوز المتوسط فهو وصل لـ 413 جنيه.

كما أن سعر اللحم الكندوز الكبير سجل 364 جنيه.

بينما وصل أيضًا سعر اللحم الضأن "صافي" 446 جنيه.

أما عن سعر اللحم الضأن "بالعظم" فهو سجل 421 جنيه.

أيضًا وصل سعر اللحم البتلو "صافي" 429 جنيه.

فيما وصل أيضًا سعر اللحم البتلو "بالعظم" 411 جنيه.

وصل أيضًا سعر اللحم الجملي 360 جنيه.

يتراوح أيضًا سعر الكبدة البلدي بين 350 و400 جنيه حسب المنطقة والمحلات.

اللحوم في الأسواق المصرية

تشير البيانات إلى أن الأسواق تشهد توازناً ملحوظاً في الأسعار نتيجة تكثيف المعروض عبر المنافذ الرسمية ومحلات الجزارة، الأمر الذي ساعد على استقرار حركة البيع والشراء دون حدوث أي موجات ارتفاع أو انخفاض مفاجئ.

ويستمر مراقبو الأسعار في متابعة حركة اللحوم في السوق لضمان وصولها للمستهلك بأسعار مناسبة، مع توافر جميع أنواع اللحوم البلدي في مختلف محافظات مصر.