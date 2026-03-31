تردد قناة مجانية مفتوحة ناقلة لمباراة سوريا ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 12:37 مساءً - تتواصل منافسات تصفيات كأس آسيا، حيث يلتقي منتخب سوريا مع نظيره أفغانستان في مواجهة مهمة ضمن الجولة السادسة، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد ملامح التأهل عن المجموعة، وتحظى مبارايات المنتخب السوري باهتمام كبير من الجماهير العربية، خاصة في ظل أهميتها ضمن تصفيات كأس آسيا، وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن القنوات الناقلة للقاء.

طموحات منتخب سوريا وافغانستان قبل المواجهة

يدخل المنتخب السوري اللقاء وهو يسعى لمواصلة تصدره للمجموعة وتعزيز موقعه في القمة، بينما يخوض منتخب أفغانستان المباراة تحت ضغط كبير، في ظل نتائجه المتراجعة والغيابات التي أثرت على مستواه مؤخرًا.

موعد مباراة سوريا وأفغانستان

تُقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات، في تمام الساعة، 0515 بتوقيت القاهرة، والساعة 06:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وافغانستان

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الكأس الرياضية القطرية، والتي تمتلك حقوق بث مباريات التصفيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توفر تغطية مميزة تشمل استوديو تحليلي قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها، بمشاركة نخبة من المحللين للحديث عن الجوانب الفنية وأبرز نقاط القوة والضعف لدى المنتخبين.

كما تتيح القناة متابعة اللقاء بجودة عالية، مع نقل حي لكافة تفاصيل المباراة، ما يمنح المشاهدين تجربة مشاهدة متكاملة، خاصة مع أهمية المواجهة في تحديد شكل المنافسة داخل المجموعة.

تردد قناة الكأس على نايل سات

يمكن استقبال القناة عبر التردد التالي:

اضبط التردد علي : 11919

قم باختيار الاستقطاب: أفقي (H)

ثم معدل الترميز: 27500

ولضمان المشاهدة بجودة عالية اختار معامل تصحيح الخطأ: 3/4