شاهدها مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة جزر القمر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 12:37 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية والآسيوية ظهر اليوم الثلاثاء، الموافق 31 مارس 2026، إلى ملعب آستانا أريناالذي يحتضن مواجهة ودية دولية تجمع بين منتخب جزر القمر ونظيره منتخب كازاخستان، تأتي هذه المباراة في إطار سعي كلا المنتخبين لاستغلال فترة التوقف الدولي لتجربة عناصر جديدة وتطوير الأداء الفني.

ويطمح منتخب جزر القمر لتقديم عرض قوي يعزز من مكانته القارية، بينما يسعى منتخب كازاخستان للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تخدم تطلعاته لموسم 2025-2026.

وضع منتخب جزر القمر وكازاخستان قبل اللقاء

يدخل منتخب جزر القمر المباراة طامحاً في كسر سلسلة النتائج السلبية وتحقيق فوز معنوي يرفع من معنويات لاعبيه، ويمر المنتخب بفترة صعبة، حيث لم يذق طعم الانتصار في آخر 5 مواجهات، مكتفياً بتعادلين مقابل ثلاث هزائم، مما يجعل لقاء اليوم فرصة هامة لاستعادة التوازن الفني قبل الاستحقاقات الرسمية القادمة.

في المقابل، يدخل منتخب كازاخستان المواجهة وهو يحتل المركز 114 في تصنيف الفيفا، متأخراً بفارق بسيط عن منتخب جزر القمر صاحب المركز 106.

ويقدم المنتخب الكازاخي أداءً متذبذباً في الآونة الأخيرة، حيث حقق انتصارين وتعادلاً واحداً مقابل هزيمتين في لقاءاته الخمسة الأخيرة.

موعد مباراة جزر القمر ضد كازاخستان الودية

تُقام المواجهة على أرضية ملعب "آستانا أرينا" في العاصمة الكازاخية. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت القاهرة، والساعة 3:00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

القنوات الناقلة لمباراة جزر القمر وكازاخستان

من المقرر أن يتم اذاعة المباراة التي ستجمع بين جزر القمر وكازاخستان عبر القنوات الرياضية المحلية في دولة كازاخستان، كما سيتم نقل المباراة علي قناة جزر القمر الرياضية.