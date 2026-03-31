اطّلع على صور توضيحية.. أبرز لقطات مظاهرات ”لا ملوك” ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 12:37 مساءً - في مشهد يعكس تصاعد التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة، شهدت البلاد، أمس السبت، موجة احتجاجات واسعة تحت شعار "لا ملوك"، رفضًا لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يعتبرها المحتجون ذات طابع سلطوي، خاصة مع تزامنها مع تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

صور مظاهرات "لا ملوك" ضد دونالد ترامب تشعل أمريكا

امتدت رقعة المظاهرات من المدن الكبرى إلى المناطق الريفية، حيث خرجت الحشود في مدينة نيويورك، ذات الكثافة السكانية التي تتجاوز 8.5 مليون نسمة، وصولًا إلى بلدة دريغز الصغيرة في ولاية أيداهو، التي لا يتعدى عدد سكانها ألفي نسمة، رغم أنها من الولايات التي حصد فيها ترامب نسبة تأييد مرتفعة خلال انتخابات 2024.

ووفق تقديرات الجهات المنظمة، فإن موجات الاحتجاج السابقة ضمن حملة "لا ملوك" جذبت ملايين المشاركين، إذ قُدر عدد المتظاهرين بنحو 5 ملايين في يونيو و7 ملايين في أكتوبر، كما توقعت الجهات المنظمة مشاركة تصل إلى 9 ملايين شخص في فعاليات السبت.

وذلك بالتزامن مع تنظيم أكثر من 3100 فعالية في مختلف الولايات الأمريكية، بزيادة ملحوظة مقارنة بالتحركات السابقة، ورغم أن معظم الاحتجاجات اتسمت بالسلمية، فإن بعض المدن شهدت توقيفات محدودة.

مظاهرات أمريكا في مينيسوتا

برزت ولاية "مينيسوتا" كأحد أبرز مراكز التظاهر، خاصة بعد الجدل الذي أثارته سياسات الهجرة المشددة خلال الأشهر الماضية، واحتشد الآلاف في محيط مبنى الكابيتول بمدينة سانت بول، حيث رفع بعض المشاركين الأعلام الأمريكية مقلوبة، في دلالة رمزية على الاستغاثة والتحذير من الخطر.

وشهدت الاحتجاجات أيضًا حضورًا فنيًا لافتًا، حيث قدّم المغني الأمريكي "بروس سبرينغستين" عرضًا في سانت بول، أدى خلاله أغنية مستوحاة من أحداث سابقة شهدتها مدينة مينيابوليس، وعبّر سبرينغستين عن حزنه لسقوط ضحايا خلال احتجاجات سابقة، مؤكدًا أن استمرار الحراك الشعبي يعكس تمسك الأمريكيين بقيمهم، وأن ما وصفه بـ "التوجهات المتشددة" لن تستمر.

وفي المقابل، لم تخلُ بعض المدن من التوترات، إذ استخدمت قوات الأمن في لوس أنجلوس الغاز المسيل للدموع بالقرب من مركز احتجاز فيدرالي، لتفريق متظاهرين رفضوا مغادرة المكان، فيما ألقت الشرطة القبض على عدد من المشاركين، كما أعلنت شرطة مدينة دنفر تفريق تجمع واعتباره غير قانوني، بعد إغلاق متظاهرين طريقًا عامًا ورفضهم الانصياع للتعليمات، ما أسفر عن توقيف عدة أشخاص.